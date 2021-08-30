Журналист: Милевский вскоре завершит футбольную карьеру

В прошлом сезоне форвард выступал за «Минай», а ныне находится без клуба.

  • 30.08.2021 22:35
  • 1783 просмотра
  • 3 комментария
Журналист: Милевский вскоре завершит футбольную карьеру
© Instagram. Артем Милевский

36-летний бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вскоре завершит карьеру футболиста, информирует журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

В прошлом сезоне Милевский выступал за «Минай», а ныне находится без клуба.

Артем в своей карьере защищал цвета клубов «Динамо» Киев, «Газиантепспор» Турция, «Хайдук» и «Сплит» Хорватия, «Конкордия» Румыния, «Тосно» Россия, «Динамо» Брест, «Кишварда» Венгрия, «Минай».

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 30.08.2021 23:40
    0
    По сути как из дк поперли так и завершил, 1 проблеск в картофель лиге был прощальный и то потому что слабая. Лучше действительно официально закончить уже и не позорится как некоторые делают.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 30.08.2021 23:14
    -1
    Артем в своїй кар'єрі захищав кольори клубів «Динамо» Київ, «Газіантепспор» Туреччина, «Хайдук» і «Спліт» Хорватія, «Конкордія» Румунія, «Тосно» Росія, «Динамо» Брест, «Кішварда» Угорщина, «Минай».
    Из них 2 обанкротились и расформировались (Газиантепспор и Тосно) и 2 вылетели из своих лиг (Сплит и Конкордия) после ухода Милевского.
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    Chicot
    Chicot, 30.08.2021 22:57
    0
    Мегаинсайд!)))
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