Журналист: Милевский вскоре завершит футбольную карьеру

36-летний бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский вскоре завершит карьеру футболиста, информирует журналист «ТаТоТаке» Андрей Сенькив.

В прошлом сезоне Милевский выступал за «Минай», а ныне находится без клуба.

Артем в своей карьере защищал цвета клубов «Динамо» Киев, «Газиантепспор» Турция, «Хайдук» и «Сплит» Хорватия, «Конкордия» Румыния, «Тосно» Россия, «Динамо» Брест, «Кишварда» Венгрия, «Минай».

В составе сборной Украины провел 50 матчей и забил 8 голов, играл на ЧМ-2006 и Евро-2012. Становился лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2009/10.

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