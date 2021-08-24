Трубин прооперирован, Лучи попал в ДТП, Пятов и Ризнык вызваны в сборную

Главные новости за 23 августа на Sport.ua

  • 24.08.2021 06:00
  • 18 просмотров
  • 0 комментариев
Трубин прооперирован, Лучи попал в ДТП, Пятов и Ризнык вызваны в сборную
© ФК Шахтер Донецк. Анатолий Трубин

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 августа.

1. Источник: Трубин пропустит три месяца. Он перенес операцию на колене. Шанс закрепиться в основе «горняков» вновь получит опытный Андрей Пятов.

2. Лучи госпитализирован из-за ДТП. Он был в машине с депутатом Верховной рады. Новые подробности ДТП в Киеве.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык вызваны в сборную Украины. Возвращение Пятова, который ранее завершил карьеру в сборной.

4. Сборная Украины выиграла у Швеции на чемпионате Европы. После этой победы подопечные Владимира Орлова вышли на третье место в турнирной таблице.

5. Ударная двухминутка. Ингулец победил Львов на выезде. Львовяне могли взять очки, но устали во втором тайме.

6. Что не так с «трансфером» Супряги в Италию. В последнее время в СМИ практически и дня не проходит без свежих слухов о форварде «Динамо»…

7. Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку. Очевидно, «горняки» подпишут вратаря до закрытия трансферного окна.

8. «Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины. Наставник сборной не обещает красивой игры.

9. Белый Шахтер, черный Селезнев, блестящий Назаренко, неудержимый Буяльский. Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

10. Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет». На кого намекает новый тренер?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности