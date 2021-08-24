Трубин прооперирован, Лучи попал в ДТП, Пятов и Ризнык вызваны в сборную

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 23 августа.

1. Источник: Трубин пропустит три месяца. Он перенес операцию на колене. Шанс закрепиться в основе «горняков» вновь получит опытный Андрей Пятов.

2. Лучи госпитализирован из-за ДТП. Он был в машине с депутатом Верховной рады. Новые подробности ДТП в Киеве.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык вызваны в сборную Украины. Возвращение Пятова, который ранее завершил карьеру в сборной.

4. Сборная Украины выиграла у Швеции на чемпионате Европы. После этой победы подопечные Владимира Орлова вышли на третье место в турнирной таблице.

5. Ударная двухминутка. Ингулец победил Львов на выезде. Львовяне могли взять очки, но устали во втором тайме.

6. Что не так с «трансфером» Супряги в Италию. В последнее время в СМИ практически и дня не проходит без свежих слухов о форварде «Динамо»…

7. Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку. Очевидно, «горняки» подпишут вратаря до закрытия трансферного окна.

8. «Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины. Наставник сборной не обещает красивой игры.

9. Белый Шахтер, черный Селезнев, блестящий Назаренко, неудержимый Буяльский. Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

10. Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет». На кого намекает новый тренер?