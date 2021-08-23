Источник: Трубин пропустит три месяца. Он перенес операцию на колене

Шанс закрепиться в основе «горняков» вновь получит опытный Андрей Пятов

  • 23.08.2021 16:35
  • 2527 просмотров
  • 16 комментариев
Источник: Трубин пропустит три месяца. Он перенес операцию на колене
© ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Ключевой голкипер «Шахтера» в минувшем сезоне Анатолий Трубин из-за травмы колена вынужден будет пропустить значительный период времени, сообщает Fanday.net.

По данным источника, у Трубина диагностировали разрыв мениска. Изначально рассматривался вариант с проведением операции в Италии, однако в итоге оперативное вмешательство доверили украинским медикам.

Отмечается, что Трубин уже перенес операцию, а срок восстановления 20-летнего голкипера составит минимум три месяца.

Напомним, Трубин не принимал участия в последнем поединке «горняков» в УПЛ в Одессе против «Черноморца» (3:0). Тогда в воротах отыграл Андрей Пятов, который ранее не появлялся в официальных матчах за «Шахтер» с ноября минувшего года.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков уже довызвал в национальную команду Андрея Пятова («Шахтер») и Дмитрия Ризныка («Ворскла»), так как проблемы со здоровьем ныне переживает и основной кипер «Динамо» Георгий Бущан.

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Источник — FanDay

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    folomkin99
    online
    folomkin99, 23.08.2021 17:12
    +2
    Иван Иванов, 23.08.2021 16:58
    Ризнык, настало твоё время, не тупи
    осталось перейти в шахтёр, это тоже от него зависит, как там говорят, всё в твоих руках
    Ссылка
    Andre066
    online
    Andre066, 23.08.2021 17:08
    -4
    Чайка жабоеды выиграют, если перекроют атаки кротов
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 23.08.2021 17:05
    +2
    Alexsandr B, 23.08.2021 16:52
    Учитывая нынешний уровень игры Пятова, то становится тревожненько...
    Ну як сказати... Пятов супердосвідчений, але роки ні здоров'я, ні витривалості, ні гостроти реакції не додають. Надіюсь, що Андрій зіграє з максимальною концентрацією, кожну хвилину, кожну секунду.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.08.2021 17:03
    +1
    Slunkoo, 23.08.2021 16:54
    Pyatov pogubit sachtar protiv monaka propustit nelepij gol ...
    ТАТЫШО ! ???
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 23.08.2021 16:59
    +1
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:36
    Здоровья и вернуться ещё сильнее !
    Жека, чи не вперше я плюсонув твій пост. Правильно, головне - здоров'я. А гра -то є гра.
    Ссылка
    Иван Иванов
    Иван Иванов, 23.08.2021 16:58
    +4
    Ризнык, настало твоё время, не тупи
    Ссылка
    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 23.08.2021 16:54
    0
    Pyatov pogubit sachtar protiv monaka propustit nelepij gol ...
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 23.08.2021 16:52
    +4
    Учитывая нынешний уровень игры Пятова, то становится тревожненько...
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 23.08.2021 16:49
    -1
    Хуакин Гусман Лоэра, 23.08.2021 16:39
    нужно Ризныка подписывать 3 месяца без Трубина многовато
    А лучше Доннаруму. Он за ПСЖ еще не сыграл в еврокубках
    Ссылка
    Mikola12
    Mikola12, 23.08.2021 16:44
    -1
    Хуакин Гусман Лоэра, 23.08.2021 16:39
    нужно Ризныка подписывать 3 месяца без Трубина многовато
    Теперь одназночно будет покупка голкипера.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 23.08.2021 16:40
    0
    что они с ними делают...где перегружают....
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:40
    +2
    Хуакин Гусман Лоэра, 23.08.2021 16:38
    очень жаль
    Да , не хорошо .
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 16:40
    +6
    Лажово для шахты
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 23.08.2021 16:39
    +2
    нужно Ризныка подписывать 3 месяца без Трубина многовато
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 23.08.2021 16:38
    +1
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:36
    Здоровья и вернуться ещё сильнее !
    очень жаль
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:36
    +11
    Здоровья и вернуться ещё сильнее !
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