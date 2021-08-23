Источник: Трубин пропустит три месяца. Он перенес операцию на колене

Ключевой голкипер «Шахтера» в минувшем сезоне Анатолий Трубин из-за травмы колена вынужден будет пропустить значительный период времени, сообщает Fanday.net.

По данным источника, у Трубина диагностировали разрыв мениска. Изначально рассматривался вариант с проведением операции в Италии, однако в итоге оперативное вмешательство доверили украинским медикам.

Отмечается, что Трубин уже перенес операцию, а срок восстановления 20-летнего голкипера составит минимум три месяца.

Напомним, Трубин не принимал участия в последнем поединке «горняков» в УПЛ в Одессе против «Черноморца» (3:0). Тогда в воротах отыграл Андрей Пятов, который ранее не появлялся в официальных матчах за «Шахтер» с ноября минувшего года.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков уже довызвал в национальную команду Андрея Пятова («Шахтер») и Дмитрия Ризныка («Ворскла»), так как проблемы со здоровьем ныне переживает и основной кипер «Динамо» Георгий Бущан.