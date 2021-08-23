ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык вызваны в сборную Украины

Возвращение Пятова, который ранее завершил карьеру в сборной

  • 23.08.2021 16:07
  • 1133 просмотра
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык вызваны в сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт УАФ информирует о том, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду вратаря «Шахтера» Андрея Пятова и кипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.

Это связано с травмами Георгия Бущана и Анатолия Трубина.

На сбор национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября) приедут вратари Андрей Лунин, Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

37-летний Пятов (97 матчей в сборной) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за травм основных стражей ворот.

22-летний Ризнык еще не играл в составе национальной команды.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    terhoha
    online
    terhoha, 23.08.2021 16:26
    0
    Накуй потрібен Пятов у збірній. Чи він платить щоб рекорди бити як сепар Тимощук. Ще Селезня візьміть.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 16:24
    -1
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 16:16
    Ну а что делать ,может ещё Пятов свое последние слово не сказал в сборной удачи
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 23.08.2021 16:24
    0
    Ёкарный Бабай, 23.08.2021 16:21
    Хоть один вратарь, который уже играл за сборную в сложных матчах, должен быть. Но посмотрим, что Пятов в среду наиграет и в какой он форме, а уже потом сделаем выводы о правильности вызова. Есть еще такой вратарь Волынец, стоит обратить внимание.
    Травмирован. Прямо эпидемия. Так и до Билыка с Кучером недалеко...
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 16:22
    0
    Как я и предположил так всех и вызвали
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    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 16:22
    -1
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:20
    Кто последние ?
    « последнее слово» бомжара ты малограмотная
    А пятка в сборной не нужен , есть Бойко и Ризнык .
    Ну что то его не вызвали ,можешь перед монитором в Барышевке своей на бойка погонять и слюни пускать
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 23.08.2021 16:21
    0
    Хоть один вратарь, который уже играл за сборную в сложных матчах, должен быть. Но посмотрим, что Пятов в среду наиграет и в какой он форме, а уже потом сделаем выводы о правильности вызова. Есть еще такой вратарь Волынец, стоит обратить внимание.
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:20
    -4
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 16:16
    Ну а что делать ,может ещё Пятов свое последние слово не сказал в сборной удачи
    Кто последние ?
    « последнее слово» бомжара ты малограмотная
    А пятка в сборной не нужен , есть Бойко и Ризнык .
    Ссылка
    Тарас Сєргєєв
    Тарас Сєргєєв, 23.08.2021 16:19
    +1
    Лунин просто безальтернативный.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 23.08.2021 16:18
    -3
    Выбор небольшой, Ризнык или Пятов, ставить Лунина просто опасно.
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    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 16:17
    +1
    Прапор им в руки, в День Прапора Украины.)
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    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 16:16
    -2
    Ну а что делать ,может ещё Пятов свое последние слово не сказал в сборной удачи
    Ссылка
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