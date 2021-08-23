ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык вызваны в сборную Украины

Официальный сайт УАФ информирует о том, что новый тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду вратаря «Шахтера» Андрея Пятова и кипера «Ворсклы» Дмитрия Ризныка.
Это связано с травмами Георгия Бущана и Анатолия Трубина.
На сбор национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября) приедут вратари Андрей Лунин, Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.
37-летний Пятов (97 матчей в сборной) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за травм основных стражей ворот.
22-летний Ризнык еще не играл в составе национальной команды.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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« последнее слово» бомжара ты малограмотная
А пятка в сборной не нужен , есть Бойко и Ризнык .
« последнее слово» бомжара ты малограмотная
А пятка в сборной не нужен , есть Бойко и Ризнык .
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