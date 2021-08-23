Без Бущана и Трубина? Кто сыграет в воротах сборной Украины в сентябре

Официальной информации пока нет

  • 23.08.2021 15:28
  • 3608 просмотров
  • 13 комментариев
Без Бущана и Трубина? Кто сыграет в воротах сборной Украины в сентябре
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины 1 сентября возобновит отбор ЧМ-2022 матчем против Казахстана, однако национальная команда рискует остаться без двух основных вратарей.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сказал, что Георгий Бущан, который был основным на Евро, только через 10 дней начнет легкие тренировки. Правда, нет информации, с какого дня отсчитывается этот срок.

Однако Георгий, вероятно, все же не сыграет с Казахстаном.

Нет официальной информации по Анатолию Трубину. Молодой вратарь «Шахтера» пропустил матч с «Черноморцем» и, по информации СМИ, пропустит встречу с «Монако».

Клуб ничего о травме не сообщает.

В списке нового тренера Александра Петракова третьим вратарем значится Андрей Лунин, однако у него нет практики в составе «Реала».

В резервном списке вратарей нет, однако ранее экс-тренер сборной Андрей Шевченко вызывал Дмитрия Ризныка из «Ворсклы» и Никиту Шевченко из «Зари», но последний получил травму в матче с «Мариуполем».

Судя по всему, Петракову в любом случае придется дозаявить одного вратаря.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 16:27
    0
    Пора звонить Максиму Ковалю. Ему арабы не дают спать в рамке. И поэтому он всегда в тонусе. И прошлый сезон (7 место) отстоял на НОЛЬ, РМ 55-55.))
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 16:20
    -1
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:17
    Бойко , или Ризнык на худой конец
    Уже Пятова вызвали в сборную ,,а ты на бойка слюни пускай возле монитора ботяра ты барышевская
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 16:17
    0
    Бойко , или Ризнык на худой конец
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 15:55
    +1
    Ризнык, Лунин, Пятов и Нещерет если уж совсем не кого
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 23.08.2021 15:51
    0
    Ризнык однозначно остается
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 15:51
    +2
    Андрій Карась, 23.08.2021 15:43
    Бойка нехай бере, румин несправедливо його у запас відправив
    Справедливо. Бойко нестабилен. На лини он не уступает Бущану, на выходах даже получше Бущана. Но ногами совсем не играет. И с выбором позиции уступает Бущану, хотя компенсирует это прыгучестью.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 23.08.2021 15:49
    -1
    выбор есть: в УПЛ 16 команд и во всех есть вратари, кроме ШД: Трубин - травма, Пятов - завязал...
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 15:48
    0
    Чего, чего, а хороших вратарей у нас хватает. Кроме названых можно в сборную дозаявить Волынца и разыгавшегося Бойко. И Нещерет по многим параметрам посильнее Трубина будет.
    Ссылка
    Андрій Карась
    online
    Андрій Карась, 23.08.2021 15:43 (изменен)
    0
    Бойка нехай бере, румин несправедливо його у запас відправив
    Ссылка
    _ Moore
    online
    _ Moore, 23.08.2021 15:38
    -5
    Кучерука дозаявить. Як старого знайомого (основного після Луніна) на ЧС-2020
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 23.08.2021 15:35
    -4
    Надо Лунина брать, вариантов других нет
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
    Евгений Семыкин, 23.08.2021 15:33
    +3
    Ну и нормально. Как показывает практика - мы не умеем добывать результат при благоприятных условиях, а вот в авральных - очень даже.
    Победы ребятам!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 23.08.2021 15:32
    0
    И Бущан травмировался...
    Так, что возможно и в сборной Будем играть с Пятовым( понимаю, что завязал - .
    может развяжется и сыграет два + товарняк с чехами и будет 100). На Казахстан точно хватит, а на Францию.без разницы..
    Или мы будем играть с Луниным?
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