Без Бущана и Трубина? Кто сыграет в воротах сборной Украины в сентябре

Сборная Украины 1 сентября возобновит отбор ЧМ-2022 матчем против Казахстана, однако национальная команда рискует остаться без двух основных вратарей.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сказал, что Георгий Бущан, который был основным на Евро, только через 10 дней начнет легкие тренировки. Правда, нет информации, с какого дня отсчитывается этот срок.

Однако Георгий, вероятно, все же не сыграет с Казахстаном.

Нет официальной информации по Анатолию Трубину. Молодой вратарь «Шахтера» пропустил матч с «Черноморцем» и, по информации СМИ, пропустит встречу с «Монако».

Клуб ничего о травме не сообщает.

В списке нового тренера Александра Петракова третьим вратарем значится Андрей Лунин, однако у него нет практики в составе «Реала».

В резервном списке вратарей нет, однако ранее экс-тренер сборной Андрей Шевченко вызывал Дмитрия Ризныка из «Ворсклы» и Никиту Шевченко из «Зари», но последний получил травму в матче с «Мариуполем».

Судя по всему, Петракову в любом случае придется дозаявить одного вратаря.