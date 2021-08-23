На Монако без Трубина. Основной вратарь Шахтера травмирован

По информации журналиста Александра Денисова, основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не сыграет в среду в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».
Молодой страж ворот ранее получил травму и не сыграл с «Черноморцем». Восстановиться Трубин не успевает. О тяжести травмы информации нет.
Играть будет опытный Андрей Пятов.
«Шахтер» в первом матче обыграл «Монако» 1:0.
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Источник — Великий футбол
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Но аутсайдера французской лиги и без него обязаны проходить 🔥
Но аутсайдера французской лиги и без него обязаны проходить 🔥
защита у ШД слабовата для Еврокубков,
без Трубина будет проходной двор.
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