На Монако без Трубина. Основной вратарь Шахтера травмирован

По информации журналиста Александра Денисова, основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не сыграет в среду в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».

Молодой страж ворот ранее получил травму и не сыграл с «Черноморцем». Восстановиться Трубин не успевает. О тяжести травмы информации нет.

Играть будет опытный Андрей Пятов.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Монако» 1:0.