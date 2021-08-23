На Монако без Трубина. Основной вратарь Шахтера травмирован

Основной кипер играть не готов

  • 23.08.2021 14:30
  • 1266 просмотров
  • 8 комментариев
На Монако без Трубина. Основной вратарь Шахтера травмирован
© shakhtar.com

По информации журналиста Александра Денисова, основной вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин не сыграет в среду в матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов против «Монако».

Молодой страж ворот ранее получил травму и не сыграл с «Черноморцем». Восстановиться Трубин не успевает. О тяжести травмы информации нет.

Играть будет опытный Андрей Пятов.

«Шахтер» в первом матче обыграл «Монако» 1:0.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 23.08.2021 14:48
    +2
    Если пятов, тоткак-тотспокойнее. Опыт в таких играх обьязателен. Сыроват трубкин ещё играть в таких играх важных
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 14:46
    +2
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 14:41
    Здоровья Толе .
    Но аутсайдера французской лиги и без него обязаны проходить 🔥
    Ботяра ты инвалидная ,,ты тут перед первым матчем Шахтера смонаео расказывал что Монако вынесет Шахтёр с разгромом ,а теперь аутсайдер вы аутсайдера УПЛ Ингулец не смогли обыграть позорники
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 14:44
    +2
    Трубин ты нужен Шахте ,пусть врачи там тебя восстанавливают
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 14:41
    -1
    Здоровья Толе .
    Но аутсайдера французской лиги и без него обязаны проходить 🔥
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.08.2021 14:41
    +2
    очень жаль...
    защита у ШД слабовата для Еврокубков,
    без Трубина будет проходной двор.
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    Philip J. Fry
    online
    Philip J. Fry, 23.08.2021 14:33
    +3
    ой, ой. П'ятов зараз явно нижче рівнем буде.
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    сергей богданов
    online
    сергей богданов, 23.08.2021 14:32
    +4
    Это жестяк!
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    xxxxxxxxxxxxххх
    xxxxxxxxxxxxххх, 23.08.2021 14:32
    +5
    Хреново....
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