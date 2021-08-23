Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, каким критериям должен отвечать футболист, чтобы попасть в национальную команду.
«Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке «засветиться», забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: «Ваш опыт, если вы «тянете», будет тебе 40 лет – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку».
«Я в паспорт не заглядываю. 1 сентября - начало, чтобы получилось. Жду с нетерпением 1 сентября. А там уже решим. 20:00 по Казахстану, в 17:00 по Украине. Как оно будет… Вы же сами знаете – предугадать невозможно», - сказал Петраков.
Источник — Великий футбол
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Мы его видели в игре с Одессой
"Игрок должен в молодёжке забивать голы". Вратарь и защитники тоже? Забивает голы вся команда,но только один в конце комбинации подставляет ногу. Так же,как и оброняться. Плохо
если Петраков думает по другому,ведь так играют ведущие команды в современном футболе.
Надеюсь, что Петраков обратит внимание на все клубы УПЛ. А Зубков, Безус и др пусть себе бегают за бугром.
а только после определённых взносов.
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