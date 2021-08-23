Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет»

На кого намекает новый тренер?

  • 23.08.2021 17:12
  • 1259 просмотров
  • 10 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, каким критериям должен отвечать футболист, чтобы попасть в национальную команду.

«Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке «засветиться», забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: «Ваш опыт, если вы «тянете», будет тебе 40 лет – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку».

«Я в паспорт не заглядываю. 1 сентября - начало, чтобы получилось. Жду с нетерпением 1 сентября. А там уже решим. 20:00 по Казахстану, в 17:00 по Украине. Как оно будет… Вы же сами знаете – предугадать невозможно», - сказал Петраков.

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Источник — Великий футбол

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 23.08.2021 17:34
    0
    А пятова за что сегодня взял?
    Мы его видели в игре с Одессой
    Ссылка
    aleks8-48
    online
    aleks8-48, 23.08.2021 17:31
    0
    Нет логики в словах Петракова:"В паспорт смотреть не буду,но делаю ставку на молодёжь".
    "Игрок должен в молодёжке забивать голы". Вратарь и защитники тоже? Забивает голы вся команда,но только один в конце комбинации подставляет ногу. Так же,как и оброняться. Плохо
    если Петраков думает по другому,ведь так играют ведущие команды в современном футболе.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 23.08.2021 17:29
    0
    Мокрыми ссаными тряпками по лицу Василич дал понять что даже не пытайтесь со мной догоговорится, а это значит что или надо некоторым возвращать из Мариуполя украинцев или как мишка на севере в берлоге сосать лапу
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 17:28
    0
    А после Франции............
    Надеюсь, что Петраков обратит внимание на все клубы УПЛ. А Зубков, Безус и др пусть себе бегают за бугром.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 23.08.2021 17:28
    0
    Да и раньше в сборную просто так,за красивые глаза,прошу пардона, за наличие мастерства, не попадали.... Вызов в сборную,любого игрока, стоил определенное количество денег,и придумали это не Блохин или Шевченко,за них порешали их далекие предшественники. Должность очень денежная,несколько лет порулил,и жизнь удалась....
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 23.08.2021 17:22
    0
    судак
    Ссылка
    Vytas Mesk
    Vytas Mesk, 23.08.2021 17:21
    +1
    Надо игру команды поставить с высоким прессингом и контролем мяча и будут выигрывать турниры, иначе только участие.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.08.2021 17:18
    0
    "так просто в национальную сборную никто больше не попадёт",
    а только после определённых взносов.
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 23.08.2021 17:17
    +2
    Заявление серьезное, но теперь результатом нужно подтвердить, чтобы оно автоматически пролонгировалось, иначе будет таковым, что высказано преждевременно !!!
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 23.08.2021 17:15
    +2
    Удачи. И чтобы без травм.
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