Александр ПЕТРАКОВ: «Просто так в сборную Украины больше никто не попадет»

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, каким критериям должен отвечать футболист, чтобы попасть в национальную команду.

«Игрок молодой, он должен через молодёжную сборную доказать право играть в национальной сборной. Это огромная честь. Он должен в молодёжке «засветиться», забивать голы, быть там ведущим игроком и тогда он плавно перейдёт в национальную сборную, а так просто в национальную сборную никто больше не попадёт, а все ветераны, ребята, которые играют, я с ними переговорил, я уже всем сказал: «Ваш опыт, если вы «тянете», будет тебе 40 лет – ты будешь играть в национальной сборной, а молодые пускай подтягиваются потихонечку».

«Я в паспорт не заглядываю. 1 сентября - начало, чтобы получилось. Жду с нетерпением 1 сентября. А там уже решим. 20:00 по Казахстану, в 17:00 по Украине. Как оно будет… Вы же сами знаете – предугадать невозможно», - сказал Петраков.