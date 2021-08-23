5-й тур
Львов
1 : 2
Ингулец
23.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ударная двухминутка. Ингулец победил Львов на выезде

Львовяне могли взять очки, но устали во втором тайме

  • 23.08.2021 21:23
  • 2342 просмотра
  • 11 комментариев
Ударная двухминутка. Ингулец победил Львов на выезде
© ПФК Львов

После домашней ничьей в прошлом туре главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный сделал лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо Романчука в защите действовал Крушинский. Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко после сенсационной ничьей с «Динамо» свой стартовый состав вполне логично не изменил.

В начале игры оба соперника старались подолгу контролировать мяч, однако реальных голевых моментов у обоих ворот не возникало. А первый в игре удар в створ ворот оказался результативным. Грысьо в штрафной соперника принял мяч на грудь и точно пробил низом впритык с дальней штангой, забив свой первый гол в нынешнем чемпионате. Гости имели возможность сравнять счет, когда Запорожец ворвался в штрафную, но перебросил мяч и мимо вратаря, и мимо ворот.

Игра на время снова происходила на подступах к воротам соперников, и вратарям не приходилось спасать свои команды от неприятностей. А вот в конце первого тайма оживление на трибунах вызвали сначала удар головой Ситало, а вскоре и Ренана Оливейры, но оба вратаря сыграли надежно. Также Ильющенков спасает ворота «Львова», в падении отобрав мяч у Ситало.

Второй тайм активнее начал «Ингулец», на острие атаки которого действовал Ситало. Опять Артем теряет момент, когда после его удара головой под перекладину Ильющенков перевел мяч на угловой. И все же, усилия гостей привели к красивому голу. Опанасенко навесил в штрафную на Козака, и Александр головой пробил мимо вратаря.

Не успели «горожане» оправиться от такого развития событий, как через минуту пропустили и второй гол. После передачи Запорожца Ситало, увидев, что вратарь покинул штрафную, хладнокровно пробил издали мимо Ильющенкова в незащищенные ворота. Контрвыпад «Львова» тоже был опасным, но Ренан Оливейра не сумел перехитрить опытного Шуста.

Гости могли и закрепить свое преимущество, когда после паса Ситало на ударную позицию выходил Шарай, который попал в ногу Ильющенкова. Подопечные Анатолия Бессмертного стремились уйти от поражения. И такую возможность имел Брикнер, который мощно пробил рядом с рамкой ворот.

В итоге, «Ингулец» одержал свою первую победу в нынешнем чемпионате и первую (!) в УПЛ волевую победу - в 30-й игре. А «Львов» на своем поле потерпел 30-е поражение и пропустил 100-й домашний гол (после удара Ситало). В целом «Львов» не побеждает в чемпионатах уже 7 игр подряд: 3 ничьи и 4 поражения, а пропускает голы в течение 8-ми матчей - 15 мячей.

 Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Львов» - «Ингулец» - 1:2.

Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54.

 Довгый, 45+1.

«Львов»: Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Якимец, Политыло (Чирьяк, 83), Эрнест, Грисьо (Ныч, 72), Ренан, Довгый (Брикнер, 72), А. Зозуля, Альваро (Шина, 72).

«Ингулец»: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартулович (Коробенко, 65), Ситало (Гопей, 79), Шышка (Поспелов, 89), Опанасенко, Ковалев.

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ЛЬВОВ - ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 22:32
    0
    bullyUA, 23.08.2021 21:43
    Арендуполь нацелился на первую игу.
    Для них этот лифт не проблема.)Год-два и опять в УПЛ.)
    Ссылка
    Серж М
    Серж М, 23.08.2021 22:31
    0
    У блакитної вівці жалоба
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
    Dmytro Dmytro, 23.08.2021 22:18
    +3
    А синій зд0х? Нарешті!!! Свято!!!
    Ссылка
    Andy_P
    Andy_P, 23.08.2021 21:51
    0
    КарашО!
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 23.08.2021 21:43
    0
    newkyiv, 23.08.2021 21:37
    13. Черноморец
    14. Львов
    15. Мариуполь.
    Львов между морями. Можно загадывать желание.)
    Арендуполь нацелился на первую игу.
    Ссылка
    DidOk
    DidOk, 23.08.2021 21:37
    +1
    "Інгулець" 👍👌✋🏐🇺🇦
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 21:37
    +3
    13. Черноморец
    14. Львов
    15. Мариуполь.
    Львов между морями. Можно загадывать желание.)
    Ссылка
    MarinPekar
    online
    MarinPekar, 23.08.2021 21:32
    -1
    Львів як так?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 23.08.2021 21:32
    +1
    Заслуженная победа Ингульца.
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 23.08.2021 21:31
    +2
    Ай да кабанчик (паворознюк) - молодчага. Дай хлопцям премію за таку звитягу. Хай відпочинуть десь гарно!!! Хочу Інгулець в єврокубки. Ті так просто не вилетять як клоуни з Полтави і ковальовки
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    leccinum
    leccinum, 23.08.2021 21:31
    +5
    Львів - в пердів!
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    newkyiv
    newkyiv, 23.08.2021 21:28
    -1
    Вот что значит, пободаться с чемпионом. Сразу и масть пошла.
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