Ударная двухминутка. Ингулец победил Львов на выезде

После домашней ничьей в прошлом туре главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный сделал лишь одно изменение в стартовом составе. Вместо Романчука в защите действовал Крушинский. Наставник «Ингульца» Сергей Лавриненко после сенсационной ничьей с «Динамо» свой стартовый состав вполне логично не изменил.
В начале игры оба соперника старались подолгу контролировать мяч, однако реальных голевых моментов у обоих ворот не возникало. А первый в игре удар в створ ворот оказался результативным. Грысьо в штрафной соперника принял мяч на грудь и точно пробил низом впритык с дальней штангой, забив свой первый гол в нынешнем чемпионате. Гости имели возможность сравнять счет, когда Запорожец ворвался в штрафную, но перебросил мяч и мимо вратаря, и мимо ворот.
Игра на время снова происходила на подступах к воротам соперников, и вратарям не приходилось спасать свои команды от неприятностей. А вот в конце первого тайма оживление на трибунах вызвали сначала удар головой Ситало, а вскоре и Ренана Оливейры, но оба вратаря сыграли надежно. Также Ильющенков спасает ворота «Львова», в падении отобрав мяч у Ситало.
Второй тайм активнее начал «Ингулец», на острие атаки которого действовал Ситало. Опять Артем теряет момент, когда после его удара головой под перекладину Ильющенков перевел мяч на угловой. И все же, усилия гостей привели к красивому голу. Опанасенко навесил в штрафную на Козака, и Александр головой пробил мимо вратаря.
Не успели «горожане» оправиться от такого развития событий, как через минуту пропустили и второй гол. После передачи Запорожца Ситало, увидев, что вратарь покинул штрафную, хладнокровно пробил издали мимо Ильющенкова в незащищенные ворота. Контрвыпад «Львова» тоже был опасным, но Ренан Оливейра не сумел перехитрить опытного Шуста.
Гости могли и закрепить свое преимущество, когда после паса Ситало на ударную позицию выходил Шарай, который попал в ногу Ильющенкова. Подопечные Анатолия Бессмертного стремились уйти от поражения. И такую возможность имел Брикнер, который мощно пробил рядом с рамкой ворот.
В итоге, «Ингулец» одержал свою первую победу в нынешнем чемпионате и первую (!) в УПЛ волевую победу - в 30-й игре. А «Львов» на своем поле потерпел 30-е поражение и пропустил 100-й домашний гол (после удара Ситало). В целом «Львов» не побеждает в чемпионатах уже 7 игр подряд: 3 ничьи и 4 поражения, а пропускает голы в течение 8-ми матчей - 15 мячей.
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Львов» - «Ингулец» - 1:2.
Грисьо, 14 - Козак, 53, Ситало, 54.
Довгый, 45+1.
«Львов»: Ильющенков, Крушинский, Махмутович, Якимец, Политыло (Чирьяк, 83), Эрнест, Грисьо (Ныч, 72), Ренан, Довгый (Брикнер, 72), А. Зозуля, Альваро (Шина, 72).
«Ингулец»: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Асмелаш, 89), Полегенько, Козак (Коваленко, 64), Бартулович (Коробенко, 65), Ситало (Гопей, 79), Шышка (Поспелов, 89), Опанасенко, Ковалев.
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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14. Львов
15. Мариуполь.
Львов между морями. Можно загадывать желание.)
14. Львов
15. Мариуполь.
Львов между морями. Можно загадывать желание.)
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