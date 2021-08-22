В понедельник, 23 августа, в заключительном матче 5-го тура Премьер-лиги «Львов» на «Арене Львов» будет принимать «Ингулец», который в прошлом туре сенсационно отобрал первые очки у действующего чемпиона «Динамо».
Львов
Игроки львовского клуба второй матч подряд чемпионата проведут дома и в отличие от «Ингульца» имели на три дня больше времени для подготовки к очному противостоянию. «Львов» постарается прервать свои затяжные невеселые серии в Премьер-лиге. «Горожане» не побеждают в УПЛ 6 игр подряд (по три ничьи и поражения), а пропускают голы в течение 7-ми матчей - 13 мячей. С начала нынешнего сезона вратари «Львова» пропускают голы в каждом туре.
Прошлая домашняя игра с «Александрией» завершилась для «Львова» вничью 1:1. После игры наставник «горожан» Анатолий Бессмертный отметил: «После забитого гола потеряли уверенность и концентрацию. Возможно команде и не повезло, но везение надо заслужить. Я верю в то, что ребята соберутся и выйдут из психологической ямы».
Ингулец
Команда из Петрово неудачно стартовала в новом чемпионате, потерпев три поражения подряд и пропустив 9 голов. А в прошлом туре аутсайдеры чемпионата наконец открыли счет своих очков в новом сезоне. И сделал это «Ингулец» в Киеве в поединке с титулованным «Динамо», хоть и проигрывая соперникам по ходу игры, но в итоге сыграв вничью 1:1. Сайт «Ингульца» назвал это событие «маленькое футбольное чудо». А вратарь петровской команды, для которого это была первая игра в этом чемпионате, стал лучшим игроком 4-го тура.
История встреч
«Львов» и «Ингулец» ранее провели 6 очных дуэлей и только две в Премьер-лиге. И «горожане» еще не побеждали команду из Кировоградской области: ничья и поражение. Предыдущая встреча соперников на «Арене Львов» состоялась в декабре прошлого года и победителя не выявила - ничья 1:1. В конце первого тайма сначала гости усилиями Бартуловича открыли счет, а за несколько секунд до перерыва Рафаэл Сабино установил окончательный итог игры.
Фемида
Арбитром матча назначена Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), для которой это будет лишь вторая игра в УПЛ. А дебютная игра Романюк состоялась также на «Арене Львов», где «Львов» 9 мая этого года сыграл вничью с «Олимпиком».
Ориентировочные составы:
«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Зозуля, Якимец, Политыло, Довгий, Алваро, Грысьо, Антви, Ренан Оливейра.
«Ингулец»: Шуст, Салем, Опанасенко, Ковалев, Полегенько, Запорожец, Шарай, Козак, Бартулович, Шишка, Ситало.
Прогноз на противостояние
«Львов» настроен на долгожданную победу в УПЛ. Вместе с тем, «Ингулец» после «Динамо» приедет во Львов с намерением отобрать очки и у соседей по нижней части турнирной таблицы. Скорее всего, итогом поединка будет «мировая».
23 августа, понедельник
|«Львов» — «Ингулец»
|Львов. Стадион «Арена Львов». 19:30
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
|ЛЬВОВ – ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
|Прогноз Sport.ua — 1:1
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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