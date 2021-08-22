5-й тур
Львов
0 : 0
Ингулец
23.08.2021 19:30

Львов – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.08.2021 21:42
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Львов – Ингулец. Текстовая трансляция матча
© Униан. Арена Львов

В понедельник, 23 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ПФК «Львов» и «Ингулец» с Петрового. Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало - в 19:30.

«Львов» в предыдущем туре сыграл вничью с «Александрией (1:1). Это очко стало для львовян только вторым в текущем первенстве. В «Ингульца» турнирных баллов еще меньше, однако, без сомнения, команда Лавриненко вполне довольна, ведь то очко было получено в матче против чемпиона Украины - киевского «Динамо». В игре, которая состоялась только в последнюю среду, «Ингулец» забил дважды - по разу в свои и чужие ворота. На этот раз соперник будет непростой, но совсем другого уровня, поэтому набрать зачетные пункты будет гораздо легче. Это касается и львовян.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Ингулец».

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Источник — Sport.ua

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