Сегодня «Ингулец» в заключительном матче пятого тура УПЛ на выезде обыграл «Львов» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Ингулец).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Козак (Ингулец).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Грисьо (Львов).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.