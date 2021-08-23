Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку

Донецкий «Шахтер» ищет замену получившему серьезную травму и выбывшему на три месяца основному голкиперу команды Анатолию Трубину.

По информации журналиста Евгения Кузьменко, «горняки» находятся на финальной стадии переговорного процесса с «Ворсклой» по поводу покупки 22-летнего Дмитрия Ризныка.

Ожидается, что переход будет осуществлен в ближайшее время, так как уже 3 сентября в УПЛ закрывается трансферное окно.

Оценочная стоимость Ризныка на Transfermarkt составляет 1 миллион евро. Контракт голкипера с полтавчанами рассчитан до июля 2024 года.

Об интересе «Шахтера» к Ризныку сообщалось и ранее. В частности, в январе нынешнего года информацию об этом подтверждал главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.