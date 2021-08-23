Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку

Очевидно, «горняки» подпишут вратаря до закрытия трансферного окна

  • 23.08.2021 17:15
  • 1223 просмотра
  • 17 комментариев
Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку
© ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

Донецкий «Шахтер» ищет замену получившему серьезную травму и выбывшему на три месяца основному голкиперу команды Анатолию Трубину.

По информации журналиста Евгения Кузьменко, «горняки» находятся на финальной стадии переговорного процесса с «Ворсклой» по поводу покупки 22-летнего Дмитрия Ризныка.

Ожидается, что переход будет осуществлен в ближайшее время, так как уже 3 сентября в УПЛ закрывается трансферное окно.

Оценочная стоимость Ризныка на Transfermarkt составляет 1 миллион евро. Контракт голкипера с полтавчанами рассчитан до июля 2024 года.

Об интересе «Шахтера» к Ризныку сообщалось и ранее. В частности, в январе нынешнего года информацию об этом подтверждал главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.

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Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 23.08.2021 17:33 (изменен)
    +1
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:30
    Подгорает у женщинаФани ,что у шахты будет Трубин и Ризнык ,а у них два непонятных бойко и бущан
    Ему несенюк срочно отдал приказ по телеграфу в подвал с крысами, чтобы незамедлительно всунул пятак по поводу Ризныка. Иначе останется без миски ежедневной похлёбки с тараканами
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 17:31
    -1
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:30
    Подгорает у женщинаФани ,что у шахты будет Трубин и Ризнык ,а у них два непонятных бойко и бущан
    Бущан - чемпион Украины и основной вратарь сборной топ8
    Бойко - финалист Еврокубка
    А ты кто ?
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 17:30
    -2
    -smart--Forever, 23.08.2021 17:28
    Вот только мнение вонючего котячего недоноска забыли спросить.
    Так тебя никто не спрашивал
    Иди дальше бутылки собирай на площади ленина
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:30
    -1
    -smart--Forever, 23.08.2021 17:28
    Вот только мнение вонючего котячего недоноска забыли спросить.
    Подгорает у женщинаФани ,что у шахты будет Трубин и Ризнык ,а у них два непонятных бойко и бущан
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 23.08.2021 17:29
    +1
    Nordenus, 23.08.2021 17:27
    Он вообще нормально играет?
    Нормально. Но это неточно (ибо на уровне ЛЧ его никто не пробовал и, следовательно, не видел)
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 23.08.2021 17:28
    +1
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:25
    Трубин восстановится и отдадут в аренду ризныка в хороший клуб
    В Мариуполь?😂😂😂😂
    Ссылка
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 23.08.2021 17:28
    -4
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 17:23
    Зачем это Ризныку?
    Шахтёр в угоду своих мнимых амбиций , хочет загубить одного из двух перспективных вратарей Украины
    Вот только мнение вонючего котячего недоноска забыли спросить.
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
    Alexsandr B, 23.08.2021 17:28
    0
    Burevestnik, 23.08.2021 17:22
    Первым всё равно будет Пятов,
    а через три месяца Ризнык на лавку до пенсии - восстановится Трубин.
    Этот трансфер говорит о том что на Пятова уже не рассчитывают...
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 23.08.2021 17:27
    +3
    Навіщо... скільки шахтар похоронив молодих перспективних українців...
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 23.08.2021 17:27
    +1
    Он вообще нормально играет?
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 23.08.2021 17:27
    +3
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:25
    Трубин восстановится и отдадут в аренду ризныка в хороший клуб
    А клуб точно хороший? Или как всегда?
    Из того хорошего клуба еще никто не выбрался....
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:25
    -3
    steelmaker, 23.08.2021 17:20
    понимаешь, если будет два лучших, да еще и молодых, то со временем это значит, что останется только один лучший. Второй просто сгниет на банке. Это вратарская специфика. Так что тут хрен его знает, что лучше для нашего футбола в целом.
    Трубин восстановится и отдадут в аренду ризныка в хороший клуб
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 17:23
    +1
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:19
    Отлично ,будет в Шахте два лучших вратаря Украины ещё и молодых ну и Пятов ещё себя покажет
    То есть одни лучший молодой будет на лавке?
    Или они вдвоём стоять будут ?
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 23.08.2021 17:23
    +1
    Зачем это Ризныку?
    Шахтёр в угоду своих мнимых амбиций , хочет загубить одного из двух перспективных вратарей Украины
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.08.2021 17:22
    +1
    Первым всё равно будет Пятов,
    а через три месяца Ризнык на лавку до пенсии - восстановится Трубин.
    Ссылка
    steelmaker
    online
    steelmaker, 23.08.2021 17:20
    +2
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:19
    Отлично ,будет в Шахте два лучших вратаря Украины ещё и молодых ну и Пятов ещё себя покажет
    понимаешь, если будет два лучших, да еще и молодых, то со временем это значит, что останется только один лучший. Второй просто сгниет на банке. Это вратарская специфика. Так что тут хрен его знает, что лучше для нашего футбола в целом.
    Ссылка
    Макs_7_7_7_7.
    online
    Макs_7_7_7_7., 23.08.2021 17:19
    -5
    Отлично ,будет в Шахте два лучших вратаря Украины ещё и молодых ну и Пятов ещё себя покажет
    Ссылка
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