Журналист: Шахтер на финальной стадии переговоров с Ворсклой по Ризныку

Донецкий «Шахтер» ищет замену получившему серьезную травму и выбывшему на три месяца основному голкиперу команды Анатолию Трубину.
По информации журналиста Евгения Кузьменко, «горняки» находятся на финальной стадии переговорного процесса с «Ворсклой» по поводу покупки 22-летнего Дмитрия Ризныка.
Ожидается, что переход будет осуществлен в ближайшее время, так как уже 3 сентября в УПЛ закрывается трансферное окно.
Оценочная стоимость Ризныка на Transfermarkt составляет 1 миллион евро. Контракт голкипера с полтавчанами рассчитан до июля 2024 года.
Об интересе «Шахтера» к Ризныку сообщалось и ранее. В частности, в январе нынешнего года информацию об этом подтверждал главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов.
Источник — Telegram
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Бойко - финалист Еврокубка
А ты кто ?
Иди дальше бутылки собирай на площади ленина
Шахтёр в угоду своих мнимых амбиций , хочет загубить одного из двух перспективных вратарей Украины
а через три месяца Ризнык на лавку до пенсии - восстановится Трубин.
Из того хорошего клуба еще никто не выбрался....
Или они вдвоём стоять будут ?
Шахтёр в угоду своих мнимых амбиций , хочет загубить одного из двух перспективных вратарей Украины
а через три месяца Ризнык на лавку до пенсии - восстановится Трубин.
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