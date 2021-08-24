Белый Шахтер, черный Селезнев, блестящий Назаренко, неудержимый Буяльский

Очень результативный тур, в котором, к тому же, не зафиксировано ни одной ничьей. Зато зафиксировано очень много красивых голов. В центральном поединке «Динамо» разгромило «Десну», сместив черниговцев с первого места. «Шахтер» тоже без особых хлопот крупно обыграл «Черноморец».

Неудачник тура

В прошлом туре защитник «Металлиста-1925» Ткачук имел реальный шанс забить гол престижа «Шахтеру», но из выгоднейшей ситуации не сумел попасть в пустые ворота. Злоключения для харьковского оборонца продолжились и в нынешнем туре. В начале второго тайма игры против «Ворсклы» Ткачук срезал мяч в свои ворота, чем окончательно похоронил шансы своей команды на положительный результат.

Курьез тура

Голкипер «Миная» Кучер не сумел обработать довольно простую передачу от своего защитника и был вынужден выносить мяч в падении рукой практически с линии ворот. Арбитр назначил свободный удар. Несмотря на то, что до ворот было всего четыре метра, Гончаренко не сумел попасть в створ ворот.

Облом тура

На 56-й минуте матча «Верес» - «Минай» форвард гостей Селезнев был заменен. Спустя десять минут закарпатская команда получила право на пенальти. Так как Евгения на поле уже не было, судейский приговор взялся исполнять Билоног. И сплоховал: мяч стал легкой добычей голкипера Когута. На Селезнева, сидевшего на скамейке, в тот момент было страшно смотреть.

Форма тура

На матч в Одессе футболисты «Шахтера» вышли в белом комплекте формы – это третий вариант экипировки донецкой команды – от Puma, которую «Шахтер» на днях презентовал. Форму можно считать удачной, так как она «помогла» подопечным Де Дзерби одержать разгромную победу.

Эксперимент тура

Угадать стартовый состав «Шахтера» сейчас довольно сложно. Тренер «горняков» Де Дзерби постоянно проводит ротацию. А в этот раз, накануне важнейшего ответного поединка против «Монако», наставник «оранжево-черных» и вовсе выпустил экспериментальный состав. В нем нашлось место сразу для девятерых украинцев, среди которых оказалось четыре молодых футболиста – Мудрик, Сикан, Конопля и Судаков. И не нашлось – для Траоре, Марлона, Педриньо и Трубина. Эксперимент оказался успешным для «Шахтера»: дончане добыли уверенную по счету победу – 3:0.

ФК «Шахтер»

Удаление тура

Сложно сказать, как бы развивались события в одесском поединке, если бы не удаление в составе хозяев. На 13-й минуте поле покинул Билошевский. Сначала арбитр встречи Шурман наградил Богдана желтой карточкой за нарушение против Алана Патрика. Однако затем в дело вмешался ВАР. Точнее, Катерина Монзуль, которая из «автобуса» настоятельно рекомендовала судье в поле пересмотреть эпизод. После просмотра «телевизора» Шурман поменял свое первоначальное решение и показал Билошевскому прямую красную карточку, которая стала для полузащитника уже второй в нынешнем сезоне.

ВАР тура

Помимо того, что с помощью видеоассистентов рефери был удален футболист «Черноморца» в матче против «Шахтера», в том поединке было еще два эпизода, в которых свое веское слово сказал ВАР. В частности, было отменено сразу два гола – по одному на соперников. Сначала не был засчитан гол Матвиенко – перед тем мяч угодил в руку Кривцова. Потом не повезло Путре – его гол отменили из-за офсайда.

Румын тура

В игре против «Руха» за «Днепр-1» дебютировал румынский голкипер Кожокару. Это первый игрок из Румынии такого амплуа в истории чемпионатов Украины. Дебют можно считать успешным, так как Валентин-Александр отстоял на «ноль».

Голы тура

Шикарные голы в ворота «Львова» с разницей в восемь минут забили полузащитники «Днепра-1» Игнатенко и Назаренко. Даниилу удался сильный и очень точный удар из-за пределов штрафной площади: мяч пулей влетел в «девятку» ворот. Панькив лишь развел руками. Ничем не смог помочь львовский голкипер и в эпизоде, когда забивал Назаренко. Александр промчался с мячом от центра поля, переиграв по ходу троих оппонентов, и в стиле Месси пробил в самый угол ворот. Настоящий шедевр.

Триллер тура

Матч между «Мариуполем» и «Зарей» превратился в настоящую футбольную перестрелку. И едва не закончился звонким камбэком. Хотя поначалу ничто не предвещало подобного сюжета: в первом тайме гости сумели забить три безответных мяча, причем на разный вкус – и издали, и с близкого расстояния, и головой (Назарина, Шахаб и Гладкий). В начале второго тайма хозяева один гол отквитали (Кулаков), но Шахаб хорошим обводным ударом снова довел преимущество гостей до комфортного. Но молодые Свитюха и Микитишин сократили отставание в счете до одного мяча. «Мариуполь» пытался спасти игру, но банально не хватило времени.

Стандарт тура

«Александрия» после ухода тренера Владимира Шарана и нескольких ключевых игроков стала исповедовать иной футбол – уже не настолько силовой, больше комбинационный и техничный. Однако умение команды отлично реализовывать стандартные ситуации никуда не делось. Вот и в игре против «Колоса» нынешние подопечные Юрия Гуры продемонстрировали умение отлично использовать стандарты. В начале второго тайма защитник Бабогло пришел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового, сумел буквально «продавить» оппонента и головой отправил мяч в ворота.

Болельщики тура

На матче в Ковалевке на трибунах было сразу несколько известных футбольных личностей. В частности, бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди, ныне пытающийся трудоустроиться. Также за игрой наблюдали и два бывших тренера «Динамо» - Александр Хацкевич и Максим Шацких. А вот два тренера сборной Украины, бывший и нынешний – Андрей Шевченко и Александр Петраков – посетили игру между «Динамо» и «Десной».

Матч тура

В Киеве встретились лидеры – «Десна», доселе не знавшая очковых потерь, и «Динамо», имеющее в своем пассиве лишь одну ничью. Пессимисты предрекали, что команда Рябоконя, не имеющая особых кадровых резервов, просто выдохнется к матчу против действующего чемпиона. В принципе, так и случилось. Черниговцы недолго держали удар: лишь первые полчаса игры. Пропустив первый мяч, команда Рябоконя рассыпалась. И пропустила еще трижды. Хотя в данном случае уместно говорить не столько о слабости гостей, сколько о силе подопечных Луческу. Сам Мирча за матчем наблюдал из ВИП-трибуны, вместе с президентом клуба Игорем Суркисом.

Герой тура

Игру против «Десны» «сделал» Буяльский. Виталий на данный момент – однозначно лучший футболист «Динамо». А может, и всего чемпионата. Сначала он забил великолепный гол, затем заработал пенальти для Цыганкова, а потом снова отличился сам. У «Десны» своего героя не нашлось.

Дебюты тура

В матче «Динамо» - «Десна» состоялось сразу два дебюта. Первый официальный поединок за динамовцев провел белорус Илья Шкурин, арендованный у российского ЦСКА. За деснянцев дебютировал Сергей Болбат, права на которого принадлежат «Шахтеру». Оба вышли в начале второго тайма. Наверное, не нужно лишний раз говорить о том, что дебюты оказались по содержанию разными.

ФК «Динамо» Киев.

Камбэк тура

В заключительной игре пятого тура встречались «Львов» и «Ингулец». После успеха в матче с «Динамо», в котором клуб из Петрово отобрал очки у чемпиона, команда Сергея Лавриненка провела еще один хороший матч. Пропустив в начале игры, футболисты «Ингульца» совершили камбэк. За две минуты голами отметились Козак и Ситало. В итоге победа со счетом 2:1.

Символическая сборная тура: Ризнык – Мирошниченко, Чеснаков, Бабогло, Матвиенко – Скляр, Шапаренко, Назаренко, Мудрик, Буяльский - Шахаб.