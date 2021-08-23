«Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины

Наставник сборной не обещает красивой игры

  • 23.08.2021 13:27
  • 1862 просмотра
  • 16 комментариев
«Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины
© uaf.ua

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что в нынешней ситуации в отборе ЧМ-2022 для команды на первом месте будет результат.

«Я всегда хочу играть первым номером, но нужно быть эффективным. А сейчас такое положение, что нужен результат. Нужен результат, а не то, чтобы кому-то понравиться».

«Тренерский штаб полностью сформирован. Это те, с кем я работал, а также Александр Шовковский. Еще есть одно место в штабе, буду думать».

«Как сплю? Со снотворным. Но это нормально, ведь меня никто не заставлял. Это приятная ноша, но тяжелая. Есть ответственность огромная», - сказал Петраков.

1 сентября Украина на выезде сыграет против Казахстана.

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Источник — ПроФутбол

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladdal
    Vladdal, 23.08.2021 14:38
    +3
    Bolshoi, 23.08.2021 14:24
    Шо ты мелешь, зомби. У Шевченко, на ЧЕ, как раз случился результат, благодаря удачному стечению обстоятельств. В отборе на мир где результат?
    Почему зомби, потому что собственное мнение имею? Оруэла почитай - это о тебе.
    Если хочешь чтобы я пояснил свои слова - пожалуйста. На ЧЕ наша сборная как раз налажала в те моменты, когда пыталась играть на результат. Это второй тайм с Македонией, вся игра с Австрией, да и с Англией тоже. Единственное исключение - это победа над Швецией.
    Если вспомнить игры с Португалией и Сербией в отборе, когда именно играли - небо и земля.
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.08.2021 14:35
    +1
    Bolshoi, 23.08.2021 14:27
    Будет результат, 90% болельщиков, и все чиновники, будут довольны. 10% это больные на голову шизофреники, их мнением можно пренебречь.
    Тобто Шева тебе задовільняв як тренер виходить?
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.08.2021 14:35
    +3
    Bolshoi, 23.08.2021 14:24
    Шо ты мелешь, зомби. У Шевченко, на ЧЕ, как раз случился результат, благодаря удачному стечению обстоятельств. В отборе на мир где результат?
    Ну так і у Шеви був результат у всіх турнірах і відбіркових крім першого відбору на ЧС. Це при тому, що у більшості збріна Шеви дійсно грала у симпатичний футбол (згоден це не про це Євро). І про який результат можна казати у турнірі який ще триває?
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    Max123
    Max123, 23.08.2021 14:30
    +1
    Как бы второго фоменко не получилось бы...
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    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 23.08.2021 14:27
    -3
    Будет результат, 90% болельщиков, и все чиновники, будут довольны. 10% это больные на голову шизофреники, их мнением можно пренебречь.
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    Bolshoi
    online
    Bolshoi, 23.08.2021 14:24
    -3
    Vladdal, 23.08.2021 14:01
    Не будет яркой игры - не будет и результата. У Шевы была яркая игра и результат пришёл.
    Я футбол хочу смотреть, а не страдания ради очка. Не радостно пока.
    Шо ты мелешь, зомби. У Шевченко, на ЧЕ, как раз случился результат, благодаря удачному стечению обстоятельств. В отборе на мир где результат?
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    ukrop45
    ukrop45, 23.08.2021 14:15
    0
    і до цього не був в захваті від Петракова. З такими тренерами український футбол став одним із самих нудних і нецікавих, нейтральний вболівальник не хоче бачити антифутбол і, звичайно, не вболіває за наші команди. Не розуміть, що гра приносить результат можуть тільки укр. тренери, звідси і виліт з єврокубків від фінів і казахів.
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    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.08.2021 14:03
    +1
    Letifer, 23.08.2021 13:45
    Всё по делу сказал. В той ситуации, в которой оказалась наша сборная после прос*анных матчей с казахами и финнами, игра отходит на второй план. Нужно кровь из носу добывать максимум очков, и пофиг как
    Я нагадаю, що крім умовні Фіни та Казахи це вприципі і є наші прямі конкуренти ( така уж група), тому трагедії не бачу взагалі. Тож як раз враховуючи їх не досить виской рівень, нам треба грати з позиції сили і першим номером, а це вже не передбачає тупо "гри на результат", тож побачимо
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    Vladdal
    Vladdal, 23.08.2021 14:01
    0
    Не будет яркой игры - не будет и результата. У Шевы была яркая игра и результат пришёл.
    Я футбол хочу смотреть, а не страдания ради очка. Не радостно пока.
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    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 23.08.2021 13:59
    -2
    Получение результата и продвижение молодых игроков одновременно - это редко когда бывает с положительным эффектом.
    Особенно в наших украинских реалиях.
    Особенно с менталитетом тренера - пусть будет плохонький игрок, но зато свой, доморощеный.
    Всё равно будем смотреть игру сборной Украины. Может что-то и получится.
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 13:49
    +1
    Nordenus, 23.08.2021 13:33
    Ну я так и думал, наша сборная снова начнет деградировать, будем играть как при Фоменко
    С Ребровым было бы нечто похожее тоже.
    А если ставить яркую игру то нужен какой-то грамотный иностранец и быть готовыми что не выйдем ни куда, но играть будем красиво, возможно.
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    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 23.08.2021 13:46
    -2
    Nordenus, 23.08.2021 13:33
    Ну я так и думал, наша сборная снова начнет деградировать, будем играть как при Фоменко
    Как с языка снял. Вернёмся к тактике в десять опорников, несколько игр может и повезёт выиграть(как при Фоменко), но потом при первом же проиграше об это вспомнят и лайна польётся на Петракова немало.
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    Letifer
    Letifer, 23.08.2021 13:45
    +5
    Всё по делу сказал. В той ситуации, в которой оказалась наша сборная после прос*анных матчей с казахами и финнами, игра отходит на второй план. Нужно кровь из носу добывать максимум очков, и пофиг как
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    dd dent
    online
    dd dent, 23.08.2021 13:42
    -1
    Коню понятно яркой игры не будет, тренер такого типа больше олд скул и на жилах если будут добывать результат то и ладно ещё, да и креативных игроков все меньше у наших становится, на че увы увидели как тяжко созидали хоть Лоева о каких то философиях и постулатах от которых не отступаем и пел, которых давно никто не видел
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    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 23.08.2021 13:34
    +6
    Саша не переживайте. все у Вас вийде.
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    Nordenus
    online
    Nordenus, 23.08.2021 13:33
    0
    Ну я так и думал, наша сборная снова начнет деградировать, будем играть как при Фоменко
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