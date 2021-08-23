«Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что в нынешней ситуации в отборе ЧМ-2022 для команды на первом месте будет результат.

«Я всегда хочу играть первым номером, но нужно быть эффективным. А сейчас такое положение, что нужен результат. Нужен результат, а не то, чтобы кому-то понравиться».

«Тренерский штаб полностью сформирован. Это те, с кем я работал, а также Александр Шовковский. Еще есть одно место в штабе, буду думать».

«Как сплю? Со снотворным. Но это нормально, ведь меня никто не заставлял. Это приятная ноша, но тяжелая. Есть ответственность огромная», - сказал Петраков.

1 сентября Украина на выезде сыграет против Казахстана.