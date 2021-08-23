«Нужен результат». Петраков не обещает яркой игры сборной Украины

Новый тренер сборной Украины Александр Петраков считает, что в нынешней ситуации в отборе ЧМ-2022 для команды на первом месте будет результат.
«Я всегда хочу играть первым номером, но нужно быть эффективным. А сейчас такое положение, что нужен результат. Нужен результат, а не то, чтобы кому-то понравиться».
«Тренерский штаб полностью сформирован. Это те, с кем я работал, а также Александр Шовковский. Еще есть одно место в штабе, буду думать».
«Как сплю? Со снотворным. Но это нормально, ведь меня никто не заставлял. Это приятная ноша, но тяжелая. Есть ответственность огромная», - сказал Петраков.
1 сентября Украина на выезде сыграет против Казахстана.
Источник — ПроФутбол
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Если хочешь чтобы я пояснил свои слова - пожалуйста. На ЧЕ наша сборная как раз налажала в те моменты, когда пыталась играть на результат. Это второй тайм с Македонией, вся игра с Австрией, да и с Англией тоже. Единственное исключение - это победа над Швецией.
Если вспомнить игры с Португалией и Сербией в отборе, когда именно играли - небо и земля.
Я футбол хочу смотреть, а не страдания ради очка. Не радостно пока.
Я футбол хочу смотреть, а не страдания ради очка. Не радостно пока.
Особенно в наших украинских реалиях.
Особенно с менталитетом тренера - пусть будет плохонький игрок, но зато свой, доморощеный.
Всё равно будем смотреть игру сборной Украины. Может что-то и получится.
А если ставить яркую игру то нужен какой-то грамотный иностранец и быть готовыми что не выйдем ни куда, но играть будем красиво, возможно.
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