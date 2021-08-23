Динамо вернуло лидерство в УПЛ, фиаско Пакьяо, победный камбэк Костюк

Главные новости за 22 августа на Sport.ua

  • 23.08.2021 03:10
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Динамо вернуло лидерство в УПЛ, фиаско Пакьяо, победный камбэк Костюк
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 22 августа.

1. Смена лидера. Динамо разгромило Десну и возглавило турнирную таблицу УПЛ. Киевский клуб не оставил шансов черниговчанам.

2. Мэнни уже не тот. Пакьяо вернулся на ринг спустя два года и проиграл Угасу. 21 августа в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса с участием легенды.

3. Александрия в гостях минимально одолела Колос. «Аграрное дерби» завершилось в пользу «Александрии».

4. В шаге от суперкамбэка. Заря едва не упустила победу над Мариуполем. Мариупольцы проявили характер, но не сумели вырвать ничью.

5. Жерсон Родригеш хочет уйти из Динамо в Салернитану. Однако итальянский клуб пока не готов договариваться с киевлянами.

6. Пакьяо проиграл впервые за 4 года. Возможно, Угас отправил Мэнни на пенсию. Лев Кравцив – о завершении карьеры легенды.

7. Премьерный гол Лукаку. Челси уверенно победил Арсенал. «Аристократы» идут без потерь, «канониры» опять стреляют вхолостую.

8. Возвращение удалось. Костюк стартовала с победы на турнире в Чикаго. Марта в статусе абсолютного фаворита обыграла Кэтрин Себов из Канады.

9. Известный итальянский клуб прекратил свое существование. «Кьево» не сумел заявиться даже в Серию D.

10. Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Легендарная фигуристка останется с паспортом США.

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Источник — Sport.ua

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