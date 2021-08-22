5-й тур
Мариуполь
3 : 4
Заря
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В шаге от суперкамбэка. Заря едва не упустила победу над Мариуполем

Мариупольцы проявили характер, но не сумели вырвать ничью

  • 22.08.2021 18:54
  • 7231 просмотр
  • 20 комментариев
В шаге от суперкамбэка. Заря едва не упустила победу над Мариуполем
© ФК Мариуполь

На матч пятого тура в Мариуполе соперники выходили не в самом хорошем психологическом состоянии. Хозяева поля в прошлый понедельник здесь же проиграли «Черноморцу» 2:3, хотя первыми открыли счет в той игре. А «Заря» вернулась из Австрии с матча плей-офф Лиги Европы, имея в пассиве поражение 0:3 от «Рапида». Поэтому Виктору Скрипнику надо было думать и том, как добиться позитивного результата в поединке украинской Премьер-Лиги, и о том, как сохранить силы на ответную встречу с австрийцами. 

В стартовом составе гостей мы увидели сразу четыре изменения по сравнению с тем, кто выходил в основе в игре с «Рапидом». Так, на скамейке запасных остались Вернидуб, Фаворов, Громов и Аллахьяр, а вместо них появились Хомченовский, Цвек, Гладкий и Шахаб. Наставник мариупольцев Остап Маркевич пошел еще дальше. Он выпустил сразу пять новых футболистов, если сравнивать с матчем против одесситов. 

Игра началась достаточно живо и уже на второй минуте после розыгрыша углового Кащук пробил головой с близкого расстояния, но Шевченко выбрал правильную позицию и забрал мяч в руки. Тут же прошла быстрая «ответка» от «Зари». Острую передачу с левого фланга выполнил Жуниньо, а Шахаб с близкого расстояния пробил рядом со штангой. Правда, показалось, что иранский форвард находился в офсайде. Так что, даже если бы он забил, гол вряд ли б засчитали. 

И далее команды старались отвечать своей атакой на атаку соперников. Так, на 9-й минуте Стасюк справа ворвался в штрафную площадь гостей и сильно пробил низом - Шевченко снова сыграл надежно и мяч накрыл. А спустя минуту на дальний удар отважился Кочергин. И здесь вратарь, теперь уже Кудрик, был на высоте и мяч парировал.

Постепенно футболисты «Зари» стали больше владеть мячом и вскоре завладели игровым преимуществом. Но если два удара Шахаба головой оказались неточными, то «пушечный выстрел» из-за пределов штрафной площади Назарины на 22-й минуте оказался результативным. Полузащитник луганского клуба пробил так сильно и точно в правый от себя угол ворот, что отчаянный прыжок Кудрика не спас его команду от пропущенного мяча. 

«Мариуполь» мог отыграться уже на 28-й минуте, когда после передачи справа от Кащука головой с близкого расстояния удар наносил Кулаков. Однако Шевченко в который раз выручил своих партнеров. А затем именно вратарь начал контратаку, на острие которой оказался Шахаб. Он как на электричке убежал от Микицея, слева ворвался в штрафную площадь и нанес разящий удар в ближний угол. 

А на 32-й минуте счет стал 3:0 в пользу «Зари». На этот раз Жуниньо с левого фланга ассистировал Гладкому, который при попустительстве все того же Микицея без помех с линии вратарской площади пробил в сетку ворот. Вот так за десять минут подопечные Виктора Скрипника практически решили исход матча в свою пользу. Сразу подумалось, вот так бы сыграть в ближайший четверг в ответном матче с «Рапидом». Глядишь, и не все так было бы грустно по итоговому результату поединка Лиги Европы. 

Концовку тайма обе команды откровенно доигрывали. Гости уже никуда не торопились, больше играя в свое удовольствие. А футболисты «Мариуполя» ждали свистка на перерыв, чтобы прийти в себя и получить новые указания от тренера.          

Остап Маркевич тянуть не стал и перед вторым таймом провел две замены, выпустив на поле вместо Микицея и Кащука резервистов Удода и Свитюху. Но не они стали главными героями эпизода на 47-й минуте, когда «Мариуполь» забил один ответный гол. В безобидной ситуации вблизи центрального круга Кулаков отобрал мяч у Назарины и, включив четвертую передачу, убежал на свидание с Шевченко. Форвард приазовцев все сделал мастерски, технично реализовав своеобразный буллит. 

Кстати, в этом моменте потянул мышцу и не смог продолжить игру основной вратарь «Зари». Вместо него вышел Мацапура. Интересно, что через десять минут и Кулаков был вынужден досрочно уйти в раздевалку, получив травму. А вскоре гости забили четвертый гол в ворота Кудрика, причем здесь тоже сработал высокий прессинг. В две передачи мяч был доставлен Шахабу и тот, оказавшись в полном одиночестве на линии штрафной,  красивым обводным ударом аккуратно пробил в правую «девятку».

После этого гости еще дважды могли поразить цель, но удары Имерекова и Фримпонга оказались неточными. Зато на 80-й минуте получилось забить молодому игроку хозяев поля Свитюхе. Он решил ударить с дальней дистанции в правый нижний угол ворот и попал. Мацапура немного опоздал с прыжком и мяч пропустил. 

Хозяева поля активизировались и на 89-й минуте еще один юный дебютант мариупольцев Микитишин сократил отставание своей команды до минимума. Гол тоже получился красивым. Пробил Артур сильно с линии штрафной в дальний верхний угол ворот. 

Больше забитых мячей не было. Но, честно сказать, и так их было в достатке. Так что, те любители футбола, которые смотрели эту игру, совсем не пожалели об этом. 

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Мариуполь» – «Заря» – 3:4

Кулаков (47), Свитюха (79), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)

Клименко (41), Мампасси (44), Шостак (50), Мишнёв (92) – Хомченовский (27), Кабаев (66), Цвек (78), Лунёв (82), Фримпонг (92), Мацапура (95)

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Микицей (Удод, 46), Мампасси, Стасюк, Клименко (Микитишин, 72), Мишнев, Шостак (Хромей, 63), Топалов, Кащук (Свитюха, 46), Кулаков (Вьюнник, 57).

«Заря»: Шевченко (Мацапура, 49), Хомченовский, Цвек, Имереков, Жуниор Рейс, Назарина, Кочергин (Фримпонг, 62), Булеца (Лунёв, 62), Кабаев, Шахаб (Руфати, 70), Гладкий (Кристиан, 62).

Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sunrise
    Sunrise, 22.08.2021 20:23
    +1
    Серж N, 22.08.2021 19:42
    Шевченко отыграл нормально. Небольшой вопрос со 2 голом разве что. А так спас еще 2 раза точно.
    Второй гол пропускал уже Мацапура.
    Честно говоря, не пойму какие сегодня вопросы могут быть к Шевченко.
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 20:18
    0
    Владимир Копяк, 22.08.2021 19:28
    P.S. А вообще-то,попахивает игрой на контору... А вы как думаете?
    Кто разбогател после 2:5 в 2017? Может Худжамов?))
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.08.2021 20:11
    0
    Серж N, 22.08.2021 19:20
    Арендовец уверенной поступью идет в первую лигу
    ТАТЫШО ! ???
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 20:03
    0
    kaka, 22.08.2021 20:01
    пока есть 2 львовские Марик может спать спокойно а вот что Луганск собирается делать в еврокубке с такой дырявой обороной загадкаанс
    В первом матче квалификации видно уже что собирается делать, счёт красноречив
    Ссылка
    kaka
    kaka, 22.08.2021 20:01
    +2
    Серж N, 22.08.2021 19:20
    Арендовец уверенной поступью идет в первую лигу
    пока есть 2 львовские Марик может спать спокойно а вот что Луганск собирается делать в еврокубке с такой дырявой обороной загадкаанс
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 22.08.2021 19:42
    +2
    vruthiy-112, 22.08.2021 19:29
    Своєю грою , та знаходження на полі, Шевченко зніме Скрипника.!!!
    Шевченко отыграл нормально. Небольшой вопрос со 2 голом разве что. А так спас еще 2 раза точно.
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 22.08.2021 19:41
    +2
    Володимир Ляшенко, 22.08.2021 19:33
    Прикро, що маріупольці не відігралися. Так було б справедливіше. За провал ЗЛ в єврокубках.
    Полупокер, там счет по игре 2-6 должен быть. Куда там отыгрались, повезло убогим что залетело.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 19:37
    +2
    Face Control, 22.08.2021 19:24
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 22.08.2021 19:33
    -7
    Прикро, що маріупольці не відігралися. Так було б справедливіше. За провал ЗЛ в єврокубках.
    Ссылка
    Мирослав Костирко
    Мирослав Костирко, 22.08.2021 19:29
    +2
    Face Control, 22.08.2021 18:56
    Обидно за Мариуполь, чуток не хватило. Матч шикарный выдал Мариуполь.
    Бажаю Шахті-2 постійно таких же успіхів!
    Ссылка
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 22.08.2021 19:29
    0
    Своєю грою , та знаходження на полі, Шевченко зніме Скрипника.!!!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 22.08.2021 19:28
    -5
    P.S. А вообще-то,попахивает игрой на контору... А вы как думаете?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 22.08.2021 19:26
    +5
    В моем детстве, такие матчи называли "день открытых дверей"....Но вернемся к нашим баранам. С такой организацией в защите, Заря может и в ответке с Рапидом троечку получить,рупь за сто...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.08.2021 19:24
    0
    dd dent, 22.08.2021 19:08
    Ты не говорил что болельщик марика
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 22.08.2021 19:20
    0
    Арендовец уверенной поступью идет в первую лигу
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 19:08
    +3
    Face Control, 22.08.2021 18:56
    Обидно за Мариуполь, чуток не хватило. Матч шикарный выдал Мариуполь.
    Ты не говорил что болельщик марика
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 19:05 (изменен)
    0
    Опять будут на дальних западных рубежах что то вырывать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 22.08.2021 19:04
    +4
    Face Control, 22.08.2021 18:56
    Обидно за Мариуполь, чуток не хватило. Матч шикарный выдал Мариуполь.
    Главное, что Шахтеру нравится. Остапчик может и дальше продолжать свое правое дело по выводу Арендупля в пердив.
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 22.08.2021 18:58
    +6
    Уже лучше. Минаю дали полчаса поиграть, Мариуполю лишь 15 минут за матч. Рапиду нельзя давать и минуты.
    Ну и привозы пора бы заканчивать уже.
    P.S. И хотелось бы чтобы когда Гладкому наступают на ногу возле вратарской - то ставили пенальти законный.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 22.08.2021 18:56
    -12
    Обидно за Мариуполь, чуток не хватило. Матч шикарный выдал Мариуполь.
    Ссылка
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