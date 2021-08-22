В воскресенье, 21 августа, состоялся поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» принимал луганскую «Зарю».
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Мариуполь» – «Заря» – 3:4
Кулаков (47), Свитюха (79), Микитишин (89) – Назарина (22), Шахаб (28, 60), Гладкий (32)
Обзор матча
Видео гола Назарины
Видео гола Шахаба
Видео гола Гладкого
Лучшие моменты первого тайма
Видео гола Кулакова
Видео второго гола Шахаба
Видео гола Свитюхи
Видео гола Микитишина
Лучшие моменты второго тайма
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Микитишин (Мариуполь).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Свитюха (Мариуполь).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Шахаб Захедитабар (Заря).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Заря).
Источник — Sport.ua
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