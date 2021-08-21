В воскресенье, 21 августа, состоится поединок пятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать луганскую «Зарю». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе В.Бойко и начнется в 17:00.

Полным провалом завершился гостевой поединок луганской «Зари» против венского «Рапида» в рамках плей-офф группового раунда Лиги Европы. Луганчане проиграли соперникам со счетом 0:3 и имеют очень небольшие шансы на выход в следующую стадию турнира. В предыдущем туре команда Виктора Скрипника сыграла вничью с «Минаем» со счетом 1:1. «Мариуполь» после четырех матчей УПЛ записал в свой актив всего одно очко. Неделю назад подопечные Остапа Маркевича на своем поле потерпели поражение от «Черноморца» (2:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Заря».