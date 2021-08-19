Рапид Вена
3 : 0
Заря
19.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

А мужики где? Заря на выезде уступила Рапиду

Команда Виктора Скрипника привезла в свои ворота все три гола

  • 19.08.2021 23:54
  • 4878 просмотров
  • 182 комментария
А мужики где? Заря на выезде уступила Рапиду
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В сезоне-2021/22 Украине будут необходимы как можно более качественные выступления ее еврокубковых бойцов для того, чтобы хотя бы остаться на той строчке рейтинга ассоциаций УЕФА, где мы уже находимся. Единственный способ активно набирать очки для этой сводной таблицы – выступление наших команд на международной арене, где мы уже непостижимым образом сумели потерять полтавскую «Ворсклу» и ковалевский «Колос» на пути квалификации Лиги конференций УЕФА. Донецкий «Шахтер», с большими усилиями, но свой шаг в противостоянии против французского «Монако» на этой неделе уже совершил двумя днями ранее, и только лишь теперь очередь стартовать в еврокубках перешла к луганской «Заре».

Подопечные Виктора Скрипника настраивают свой прицел на групповой этап Лиги Европы, но ровно за шаг до заветной стадии им попался достаточно непростой соперник. «Серебряный» призер прошлого сезона австрийской Бундеслиги, венский «Рапид», свой путь на международной арене начинал в квалификации ко главному турниру Старого Света, но оступился уже в первом раунде в битве против пражской «Спарты», из-за чего был вынужден продолжать выступления во втором по значимости состязании.

Было очевидно, что игровой тонус у коллектива Даниэля Кюбауэра находится на более высоком уровне, нежели у соперников, хотя команды и показывали в своих национальных первенствах аналогичную друг другу совокупность результатов – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Скорее всего, именно благодаря этому австрийскому коллективу и удалось сыграть с большей концентрацией в одном из эпизодов первого тайма, из-за которого затем у команды Скрипника были большие проблемы.

Но начинала игру «Заря» если не на высоком, то точно выше среднего уровне агрессии на чужой половине. Фанатская трибуна за воротами Штребингера нисколько не смутила гостей, и они обрушили пару реальных голевых моментов на владения оппонентов. Владислав Кочергин еще в начальной фазе противостояния своим ударом с правого фланга штрафной заставил вратаря дополнительно размяться, а вот эпизод с участием Аллахьяра несколькими минутами позднее проходил уже без участия Штребингера, мимо которого иранец пробросил мяч, но в пустые ворота удар не пропустил подоспевший к линии защитник.

Динамика движения украинской команды создавал прекрасно подспорье для забитых мячей, да и моменты периодически возникали вновь и вновь, но где же было необходимое завершение? Не успев найти ответа на этот обидный вопрос, мы получили нелепый, несуразный, но достаточно красивый гол в ворота команды Скрипника, который перевернул с ног на голову весь ход этого матча. Ошибка Шевченко при выносе мяча в центральный круг обернулась жонглированием мяча от Фунтаса перед штрафной, после которого голкипер пропустил удар под левую штангу.

Это был шоковый удар не только для украинской публики, но и для самих футболистов Скрипника. Они потеряли контроль над ситуацией и, кажется, веру в собственные возможности, так как до перерыва можно было вспомнить только ситуацию с блокированным ударом Кочергина из центра штрафной. Но и тогда это было больше похоже на отмашку неумелого бойца в уличной драке. Конструктивная ось у «Зари» выпала из игры напрочь.

Начало второго тайма подарило нам весомый повод говорить о способности «Зари» отыграться. Очень высокие скорости в атаке, многообразие способов завести мяч внутрь чужой штрафной, а также чтение комбинаций соперников уже на их половине поля – три столпа, на которых держалась игра команды Скрипника поначалу, но вновь и вновь она билась головой в невидимую стену, когда старалась завершать собственные выпады. Загибать пальцы и перечислять моменты Громова, Аллахьяра, Шахаба и других исполнителей не имеет никакого смысла – это прошлое, которое уже не вернуть, но из которого коллективу нужно срочно делать надлежащие выводы.

И куда большего внимания должны быть удостоены попросту безалаберные действия на своей половине поля при условиях малейшего давления со стороны соперников. На 78-й минуте действия Имерекова в борьбе за верховой мяч против Кары почти у центра поля можно было списать на какую-то усталость, однако форварду соперников было все равно на эти аргументы, когда он увеличивал разрыв.

С моментом на 85-й минуте, когда Жуниньо допустил ошибку на уровне детско-юношеского футбола, так поступить уже было нельзя. Бразилец был одним из худших на поле, поэтому его оплошность была скорее закономерным итогом, выводы из которого предстоит делать уже его наставнику. Нам же остается сказать, что хорошо, что появился такой турнир, как Лига конференций. У «Зари» есть запасной выход.

Ответная игра в данной паре команд состоится уже через неделю, 26 августа, в Запорожье. Время начала матча – 19:30.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Плей-офф. Первый матч.

«Рапид» Вена – «Заря» - 3:0

Фунтас, 29, Кара, 78, Грюлль, 85

 Граймль, 52, Хофманн, 54 – Кабаев, 37, Вернидуб, 39, Фаворов, 75

«Рапид» Вена: Штребингер – Улльманн, Хофманн, Граймль, Стойкович (Шик, 71) – Грюлль, Граховац (Шустер, 79), Любичич (Петрович, 79), Аразе (Китагава, 79) – Кара, Фунтас (Кнасмюлльнер, 60).

«Заря»: Шевченко – Жуниньо, Имереков (Цвек, 83), Вернидуб, Фаворов – Назарина – Булеца (Кристиан, 83), Кабаев (Хомченовский, 76), Кочергин – Громов (Шахаб, 64), Аллахьяр (Фримпонг, 83).

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

Стадион: «Вестштадион» (Вена, Австрия).

Удары (в створ): 15 (9) – 13 (5)
Угловые: 6 – 13
Оффсайды: 4 – 2.

РАПИД ВЕНА-ЗАРЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Илья Береза, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 20.08.2021 00:36
    0
    Brian, 20.08.2021 00:10
    Не пойму зачем нам бороться в рейтинге УЕФА за 10 место, если у нас в стране есть такие полулюбительские команды как Заря, Ворскла, Александрия, сборная колхозников и ещё 5-6 таких же ни на что не способных клубов. Всё чего достиг Шахтёр и отчасти Динамо для Украины ежегодно просирают остальные клубы.....
    Я как то за 10 лет подсчитал :
    Шахтер набирает 48 %, а Динамо 36% очков.
    Остальные все 16%
    Ссылка
    Jackson1989
    online
    Jackson1989, 20.08.2021 00:36
    0
    Злилися всі клуби крім ДК і Шахтаря. Так може на майбутнє хай тільки два клуби і грає в єврокубках, а остальні тільки в УПЛ. Все одно зливаються в першому ж крузі!!!
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.08.2021 00:35
    0
    Face Control, 20.08.2021 00:34
    Да-да-да. На этом всё?
    Дальше - больше. У ШД с середины сентября начинается сложный календарь.
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:35
    -2
    Face Control, 20.08.2021 00:33
    Никто не виноват в этом бот, скажи спасибо сурку, он в казино всё тратит.
    В чем никто не виноват , что вас немецкий середняк 10-0 крутит ? Ну ок , можешь думать что это козни судьбы
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 00:35
    0
    Face Control, 20.08.2021 00:34
    Как всегда очередной позор...
    Не ну можно было и по приличнее результат вывести, а так без шансов счёт конечно, хотя команда вроде бы по классу была вполне сопоставима и проходима даже
    Ссылка
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 20.08.2021 00:35
    +1
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:33
    Чемпионы Динамо Киев , росиянская подкова дочка , у тебя другая информация ?
    Чемпионы чемпионы раз в пять лет и 3 раз за 12 лет вы ,так что лезь в подвал подмывайся
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:35
    0
    MaD_Mole, 20.08.2021 00:34
    Венгров там не будет ,жаль что они будут в четвертой корзине ,попался бы им шериф хлопнул бы их позорников вернидуб в двух матчах
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:34
    0
    Aleks04, 20.08.2021 00:34
    Что-то не видно, как минимум Александрия готова с тобой поспорить
    Да-да-да. На этом всё?
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:34
    -1
    MaD_Mole, 20.08.2021 00:33
    Да лезь уже в подвал свой позорник тебе ещё методички перед сном перечитывать
    Так почему у тебя билетов нету , если ты на матчи ходишь ? Или вас когда автобусом к сектору подвозят , даже билета не дают , просто турникет отключат и стадом загоняют на трибуну ?
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    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 20.08.2021 00:34
    0
    Face Control, 20.08.2021 00:31
    Унижение скоро в группе у вас будет, а там не Ингулец будет. Чую весёлая осень ждёт вас развпятьлетних.
    Венгров там не будет ,жаль что они будут в четвертой корзине ,попался бы им шериф хлопнул бы их позорников вернидуб в двух матчах
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:34
    0
    dd dent, 20.08.2021 00:33
    А то такое ощущение будто ожидалось нечто большее от них нежели они смогли продемонстрировать
    Как всегда очередной позор...
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 20.08.2021 00:34
    -1
    Face Control, 20.08.2021 00:33
    Ок, утешай себя, время всё покажет, оно уже начинает это делать.
    Что-то не видно, как минимум Александрия готова с тобой поспорить
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:33
    -1
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:32
    Так и у вас будет , вот только мы 50 Лямов не тратили на трансферы
    Никто не виноват в этом бот, скажи спасибо сурку, он в казино всё тратит.
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:33
    -1
    Face Control, 20.08.2021 00:26
    Сколько раз тебе повторять, чемпионы они б, Шахтёр примерно раз в 5 лет подачки делает, ты не рада?
    Чемпионы Динамо Киев , росиянская подкова дочка , у тебя другая информация ?
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    Pavel Yakimovich, 20.08.2021 00:33
    0
    Vit18, 20.08.2021 00:29
    Щоб виходити з групи треба для початку мати більші бюджети.
    шоб выходить из группы надо для начала не влетать 1-4 аекам... и при учете ответки 0-3 - проблема явно не в бюджете...
    но видимо 1-4 от греков в запорожье - это позитив, куда уж мне это понять
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    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:33
    0
    Aleks04, 20.08.2021 00:32
    Не соглашусь с тобой, скорее ДК сделало подачку кротам ввиде Михи и Хаца
    Ок, утешай себя, время всё покажет, оно уже начинает это делать.
    Ссылка
    MaD_Mole
    online
    MaD_Mole, 20.08.2021 00:33
    0
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:32
    Та я уже понял , что ты под столом сидишь и у модераторов , не новость давно
    Так что , шаболда, чего тебя автобусом в Харьков не везут ? Там своих доходяг понаходили ?
    Да лезь уже в подвал свой позорник тебе ещё методички перед сном перечитывать
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 20.08.2021 00:33
    -1
    Face Control, 20.08.2021 00:32
    Мне если честно на них п, я нейтрален к Заре.
    А то такое ощущение будто ожидалось нечто большее от них нежели они смогли продемонстрировать
    Ссылка
    __Funny__Cat__
    online
    __Funny__Cat__, 20.08.2021 00:32
    0
    Face Control, 20.08.2021 00:31
    Унижение скоро в группе у вас будет, а там не Ингулец будет. Чую весёлая осень ждёт вас развпятьлетних.
    Так и у вас будет , вот только мы 50 Лямов не тратили на трансферы
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 00:32
    0
    dd dent, 20.08.2021 00:30
    Ты шо против зорьки?
    Мне если честно на них п, я нейтрален к Заре.
    Ссылка
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