Виктор СКРИПНИК: «3:0 — очень неприятный для нас счет»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги поединка с «Рапидом» (0:3) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Поздравляем «Рапид» с победой. 3:0 — очень неприятный для нас счет. Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов.

Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации. Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.

Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.

Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле», — отметил Скрипник.