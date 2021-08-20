Виктор СКРИПНИК: «3:0 — очень неприятный для нас счет»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги поединка с «Рапидом» (0:3) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Поздравляем «Рапид» с победой. 3:0 — очень неприятный для нас счет. Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов.
Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации. Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.
Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.
Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле», — отметил Скрипник.
Источник — ФК Заря
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Плюс где то невезуха - вот и имеем
Игроки крайне малоквалифицированые. Разве Заря мало атаковала ? Нет. Разве Алахьяр или Кочергин вчера не понравились? Понравились. Скрыпнику не с кем работать, усиления он не получил, На одном Алахьяре не выедешь. А Виталька Вернидуб как был костоломом безхистростным так и остался. Фаворов - тоже мне находка. Обычный рубака. Для УПЛ самое оно, а вот как в футбол играть уже проблема.
Нормальная Заря. Логичная и закономерная. Вчера считаю очень сильно не повезло. Должны были проигрывать 3-2 и дома доказывать что-то.
Со мною могут не согласиться, но ФАВОРОВ, ВЕРНИДУБ, ЖУНИНЬО, НАЗАРИНА, БУЛЕЦА -это все посредственные игроки. Кто этих игроков может отнести к топам по меркам УПЛ? Правильно, стоимость их не высокая, но из этого лепить команду третью силу очень сложно. Сколько вчера они допускали ошибок. Тот же Шевченко, вратарь, привез первый гол в свои ворота.
Поэтому не удивительно что Скрипник не стал продлевать контракт в Луганским клубом.
Печаль, но я верю в свою команду!
Со мною могут не согласиться, но ФАВОРОВ, ВЕРНИДУБ, ЖУНИНЬО, НАЗАРИНА, БУЛЕЦА -это все посредственные игроки. Кто этих игроков может отнести к топам по меркам УПЛ? Правильно, стоимость их не высокая, но из этого лепить команду третью силу очень сложно. Сколько вчера они допускали ошибок. Тот же Шевченко, вратарь, привез первый гол в свои ворота.
Поэтому не удивительно что Скрипник не стал продлевать контракт в Луганским клубом.
Печаль, но я верю в свою команду!
Защита дно.
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