Виктор СКРИПНИК: «3:0 — очень неприятный для нас счет»

Наставник «Зари» подвел итоги первого поединка с «Рапидом»

  • 20.08.2021 11:33
  • 1826 просмотров
  • 13 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «3:0 — очень неприятный для нас счет»
© ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник подвел итоги поединка с «Рапидом» (0:3) в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Поздравляем «Рапид» с победой. 3:0 — очень неприятный для нас счет. Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов.

Через неделю в ответной игре мы будем прилагать всевозможные усилия и пробовать различные комбинации. Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе получатся вдвойне и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное.

Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку.

Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле», — отметил Скрипник.

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Источник — ФК Заря

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 20.08.2021 13:05
    +1
    Batya, 20.08.2021 11:47
    ТУПО тренерська поразка, якраз у даному двобої заради ВИХОДУ у групу варто було грати на контратаках...
    А что не играли? Сколько контратак провели и что? Завершения нет и провалы в обороне.
    Плюс где то невезуха - вот и имеем
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    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 20.08.2021 12:54
    0
    Как быстро всё меняется ))) Из героев до изгоев один Скрипник )
    Игроки крайне малоквалифицированые. Разве Заря мало атаковала ? Нет. Разве Алахьяр или Кочергин вчера не понравились? Понравились. Скрыпнику не с кем работать, усиления он не получил, На одном Алахьяре не выедешь. А Виталька Вернидуб как был костоломом безхистростным так и остался. Фаворов - тоже мне находка. Обычный рубака. Для УПЛ самое оно, а вот как в футбол играть уже проблема.
    Нормальная Заря. Логичная и закономерная. Вчера считаю очень сильно не повезло. Должны были проигрывать 3-2 и дома доказывать что-то.
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 20.08.2021 12:42
    0
    Не может быть!!! А я-то думал вы только о нем и мечтали!
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    onco-clown
    online
    onco-clown, 20.08.2021 12:40
    +1
    ZnatokFootbola, 20.08.2021 12:31
    Мое мнение Заре надо научиться больше времени держать мяч. Они проводят быстрые атаки, порою да же очень опасные, но это приводит к такой же быстрой потере мяча из-за среднего уровня качества игроков.
    Со мною могут не согласиться, но ФАВОРОВ, ВЕРНИДУБ, ЖУНИНЬО, НАЗАРИНА, БУЛЕЦА -это все посредственные игроки. Кто этих игроков может отнести к топам по меркам УПЛ? Правильно, стоимость их не высокая, но из этого лепить команду третью силу очень сложно. Сколько вчера они допускали ошибок. Тот же Шевченко, вратарь, привез первый гол в свои ворота.
    Поэтому не удивительно что Скрипник не стал продлевать контракт в Луганским клубом.
    Печаль, но я верю в свою команду!
    Хорошая мысль! Может те принципы, что прививает Скрипник, хороши, но для игрочков классом повыше? А то выходит мяч теряют играя вперед, а сзади..Вернидуба как во дворе обжонглировали и вынимай. То есть это говорит о том, что необходимо не так бесшабашно атаковать, ведь сзади тыла нет.
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    onco-clown
    online
    onco-clown, 20.08.2021 12:36
    +1
    olex.mykhailov, 20.08.2021 11:56
    Верніть Вернидуба
    Та не, пусть сперва с Шерифом в ЛЧ пошумит, шороху поделает)
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    Andy_P
    Andy_P, 20.08.2021 12:35
    0
    Вот он оказывается какой, дипломат... Неприятный счёт... Сказал-бы прямо: Это ППЦ, ребята, расходимся
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    ZnatokFootbola
    ZnatokFootbola, 20.08.2021 12:31
    +5
    Мое мнение Заре надо научиться больше времени держать мяч. Они проводят быстрые атаки, порою да же очень опасные, но это приводит к такой же быстрой потере мяча из-за среднего уровня качества игроков.
    Со мною могут не согласиться, но ФАВОРОВ, ВЕРНИДУБ, ЖУНИНЬО, НАЗАРИНА, БУЛЕЦА -это все посредственные игроки. Кто этих игроков может отнести к топам по меркам УПЛ? Правильно, стоимость их не высокая, но из этого лепить команду третью силу очень сложно. Сколько вчера они допускали ошибок. Тот же Шевченко, вратарь, привез первый гол в свои ворота.
    Поэтому не удивительно что Скрипник не стал продлевать контракт в Луганским клубом.
    Печаль, но я верю в свою команду!
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    yurchik553
    yurchik553, 20.08.2021 12:20
    -2
    Да коли Скрипник прийшов з Вердеру, був кращий спеціаліст, а зараз опустився до рівня наших горе фізруків
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    GeloN83
    online
    GeloN83, 20.08.2021 12:19
    +3
    Ось "Рапід" і все вирішив... на своєму полі...
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    Александр Федько
    online
    Александр Федько, 20.08.2021 12:08
    +7
    Реализация дно.
    Защита дно.
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    dadlismit
    dadlismit, 20.08.2021 12:04
    +13
    Удачи тренеру и команде в ответной игре. Нужно быть реалистами, пройти в группу ЛЕ по сумме двух матчей шансов практически нет, но обыграть Рапид у себя дома команда просто обязана, тем самым хоть частично реабилитироваться перед болельщиками и заработать баллы в таблицу коэффициентов. И да, с защитой нужно срочно что-то делать, а то с такими привозами даже в пердиве делать нечего.
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    olex.mykhailov
    olex.mykhailov, 20.08.2021 11:56
    -2
    Верніть Вернидуба
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    Batya
    online
    Batya, 20.08.2021 11:47
    +3
    ТУПО тренерська поразка, якраз у даному двобої заради ВИХОДУ у групу варто було грати на контратаках...
    Ссылка
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