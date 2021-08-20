19 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.
Начало встречи – 19 августа в 22:00.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Рапид Вена – Заря. Видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Фунтас, 29 мин.
ГОЛ! 2:0. Эрджан Кара, 78 мин.
ГОЛ! 3:0. Марко Грюль, 86 мин.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Рапид Вена).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Рапид Вена).
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Источник — Sport.ua
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