Рапид Вена
3 : 0
Заря
19.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рапид Вена – Заря – 3:0. Венское фиаско мужиков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда отбора Лиги Европы

  • 20.08.2021 00:45
  • 3154 просмотра
  • 11 комментариев
Рапид Вена – Заря – 3:0. Венское фиаско мужиков. Видео голов и обзор матча
© ФК Рапид Вена

19 августа проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором играют «Рапид» Вена и «Заря» Луганск.

Начало встречи – 19 августа в 22:00.

Рапид Вена – Заря. Видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 1:0. Фунтас, 29 мин.

ГОЛ! 2:0. Эрджан Кара, 78 мин.

ГОЛ! 3:0. Марко Грюль, 86 мин.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Марко Грюлль (Рапид Вена).
78' ГОЛ ! Мяч забил Эркан Кара (Рапид Вена).
29' ГОЛ ! Мяч забил Таксиархис Фунтас (Рапид Вена).
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Иван Иванов
    online
    Иван Иванов, 20.08.2021 00:49
    0
    Какой же хэйт сейчас выхватит Заря, мне даже жалко...
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    Sarmat
    online
    Sarmat, 20.08.2021 00:45
    0
    Мужики були за Вернидуба, а зараз просто - мудаки
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 20.08.2021 00:41
    0
    Andy_P, 20.08.2021 00:10
    Пичаль Зато в ЛК всех порвут наверное...
    Это весной про Ворсклу и Колос писали, только они даже до группы не доползли. Прикол в том, что ЛК состоит из 16 клубов из ЛЕ. То есть сам турнир слабее прошлогоднего ЛЕ, но ненамного.
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    футфан
    online
    футфан, 20.08.2021 00:35
    +1
    korrektno, 20.08.2021 00:05
    Подавали кутові, а який зиск коли Булеца не добиває далі ближньої стійки, а постійно береться подавати (так і в Дніпрі-1 було). Фаворов абсолютно стоячий та лажаючий. Тренер розчарував відсутністю реакції на їхні дії і їхній стан. Алахьяр та Кабаєв, на жаль, не забивні. Окрім Кочергіна відзначити нікого. Фініта.
    До Кочергіна ще б добавив Назарину та Громова. А от Булеца взагалі незрозумілу роль в команді грає. Шевченко ногами грати не вміє, а його постійно нагружають пасами назад ще й не виручив ні разу
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 20.08.2021 00:30
    +3
    Ребят, снимайте розовые очки. Я снял. В ЛК никто ничего не порвет. Будут влеты от условных Маккаби и прочего. Заря как и Колос как и Ворскла ничего как клуб не представляют. Нет инвесторов, нет богатого дяди готового влить в клуб, как итог мы Молдоване (не факт что лучше). У нас каждый выход команд в ЛЕ заканчивается позором. Последние команды которые были это были Металлист Днепр, Черноморец. Которые в ЛЕ показывали результат (я не беру Дырку и Шлюхтар). Так вот. Что мы имеем за 5 лет? Полный развал Премьер Лиги. Играют колхозы села, дворы и прочий позор. Корупция в ЧУ расцвела. После сегодняшнего матча (я верил всеми силами в Зарю). Смотрю матчи с участием только М1925 в УПЛ и естевственно Металлиста в 1 лиге. Все. В ЛЧ поддержу Шахтер и ДК. Я желаю чтобы заря не набрала ни 1 очка в ЛК чтобы клуб обонкротился и все. Это уже достало. Я жду возрождение ТОГО Днепра (хоть и за Харьков) верю в Кривой Рог, верю в Одессу (что там таки найдется владелец НОРМАЛЬНЫЙ) и немножко в Карпаты (пока что впечатляет). Остальное это позорище нашего Украинского футбола. Ждем Металлист в ЛЕ (ну или Динамо в ЛЕ а Металлист в ЛЧ) и остальных ФИНАНСОВО способных команд.
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    avtv5555
    avtv5555, 20.08.2021 00:18
    -2
    Все к лучшему. В лиге Европы с такой игрой делать нечего. А в лиге конференций соперники полегче и очков может побольше наберут, может даже выйдут из группы.
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    Barsa_che
    Barsa_che, 20.08.2021 00:11
    +1
    ПОЗОРИЩЕ!!! Зачем вообще с такой игрой выходить в Европу.
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    Andy_P
    online
    Andy_P, 20.08.2021 00:10
    -3
    Пичаль Зато в ЛК всех порвут наверное...
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    korrektno
    online
    korrektno, 20.08.2021 00:05
    +4
    Подавали кутові, а який зиск коли Булеца не добиває далі ближньої стійки, а постійно береться подавати (так і в Дніпрі-1 було). Фаворов абсолютно стоячий та лажаючий. Тренер розчарував відсутністю реакції на їхні дії і їхній стан. Алахьяр та Кабаєв, на жаль, не забивні. Окрім Кочергіна відзначити нікого. Фініта.
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    GR-65
    online
    GR-65, 20.08.2021 00:05
    +2
    Мудаки.
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 20.08.2021 00:00
    +2
    ЗАПАМЯТАЙТЕ ЦИХ ІМП0ТЕНТІВ: Жуніньо, Імереков (Цвек, 83), Вернидуб, Фаворов – Назарина – Булеца (Крістиан83), Кабаєв (Хомченовський, 76), Кочергін – Громов (Шахаб, 64), Аллахьяр (Фрімпонг, 83)
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