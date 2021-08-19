В четверг, 19 августа, в Вене на стадионе «Альянц» состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором австрийский «Рапид» примет украинскую «Зарю».

«Рапид»

Команда Дитмара Кюбауэра по итогам прошлого сезона стала вице-чемпионом Австрии, пропустив вперед в турнирной таблице только «Ред Булл Зальцбург», которому на национальной арене нет равных уже на протяжении последних восьми лет. Причем обойти «Штурм», ставший бронзовым призером, «зелено-белые» смогли лишь за счет лучшей разницы голов.

«Рапид» начал нынешнюю еврокубковую кампанию со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где не смог пройти чешскую «Спарту» из Праги. В Вене подопечные Кюбауэра одержали победу со счетом 2:1, однако затем в Праге проиграли 0:2 и вылетели в Лигу Европы.

В третьем раунде квалификации серебряный призер австрийского чемпионата прошел кипрский «Анортосис». В Австрии «Рапид» традиционно победил (3:0), а вот в гостевом поединке возникли трудности. Однако поражение 1:2 не помешало «Рапиду» выйти в плей-офф квалификации второго по престижности еврокубка.

«Заря»

Луганчане по итогам прошлого сезона второй год подряд стали бронзовыми призерами чемпионата Украины, добившись по-сути максимума на национальной арене. Долгое время команда Виктора Скрипника навязывала донецкому «Шахтеру» борьбу за второе место, однако «бабло побеждает зло» класс взял свое, поэтому выше головы прыгнуть не удалось.

Нынешний сезон «Заря» начала не очень удачно. За четыре тура луганский коллектив набрал лишь четыре очка, одержав одну победу и потерпев сразу два поражения. А ничья с «Минаем» (1:1) стала, пожалуй, главной сенсацией минувшего тура, ведь закарпатцы должны были вылетать в Первую лигу. Впрочем, в прошлом сезоне «Заря» тоже набрала победный ход далеко не сразу, а кадровые потери не могли не сказаться на слаженности действий игроков и, как следствие, результатах команды.

То, что украинскую команду букмекеры считают аутсайдером, вовсе не значит, что ей не по силам пройти «Рапид». В прошлом сезоне в подопечных Скрипника не верили в большинстве матчей группового раунда Лиги Европы, однако набрать 6 очков им как-то удалось. А соперники тогда были уж точно не слабее.

Прогноз на матч

Рекомендуем рискнуть и поставить на победу «Зари». Возможно, шансы на успех даже не 50/50, однако возможность умножить выигрыш от ставки почти в пять раз выглядит очень заманчиво. А шансы луганской команды одержать победу уж точно больше, чем 20%.

Ориентировочные составы

«Рапид»: Стребингер – Шульцбахер, Виммер, Гремль, Ульманн, Граховац, Шустер, Фоунтас, Кнасмюллнер, Грюлль, Кара.

«Заря»: Шевченко – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жуниньо, Назарина, Кочергин, Громов, Булеца, Аллахьяр, Шахаб.

19 августа, четверг