В четверг, 19-го августа, состоится первый поединок финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся австрийский «Рапид» Вена и луганская «Заря». Матч пройдет в Вене (Австрия), на поле стадиона «Вестштадион», начало в 22:00.

«Мужики» пострадали от реформы еврокубков, наверное, больше всего среди числа представителей Украины на международной арене. Еще год назад «бронза» УПЛ давала право напрямую попадать на групповой этап Лиги Европы, но на этот раз «Заря» будет принимать участие в квалификации, пусть и на последней ее итерации. Соперник – венский «Рапид» – это коллектив с очень богатой историей, который даже умудрялся во времена оккупации побеждать в чемпионате Германии. Однако, современная история «зелено-белых» фактически лишена серьезных побед, но недооценивать их – глупая затея, так как это коллектив, который стартовал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, но споткнулся о пражскую «Спарту» уже на первом шаге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рапид» Вена – «Заря».