Виктор СКРИПНИК: «Заря играет на фоне усталости. Из-за этого ошибки»

Наставник отметил напряженный график матчей

  • 22.08.2021 21:10
  • 408 просмотров
  • 6 комментариев
Виктор СКРИПНИК: «Заря играет на фоне усталости. Из-за этого ошибки»
© zarya-lugansk.com

Наставник «Зари» Виктор Скрипник после победы над «Мариуполем» 4:3 отметил напряженный график матчей.

«С «Рапидом» мы сыграли в четверг. Прилетели в пятницу утром. Вчера приехали в Мариуполь, сегодня сыграли. Играли при усталости. Большой комплимент моим ребятам за первый тайм. Очень бы хотелось спокойно доиграть этот матч. Но любой гол, который ты пропускаешь, возвращает команду соперника в игру, что случилось и у нас. Но от этого и ценна победа. А индивидуальные ошибки происходят на фоне усталости».

«Это не новшество. Мы пропускаем из-за индивидуальных ошибок. Но победа есть победа. Сейчас ребят ожидает дорога домой, а завтра – подготовка к игре с «Рапидом», - сказал Скрипник.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 22.08.2021 21:50
    0
    Davidson, 22.08.2021 21:42
    Заря два дня назад играла в Вене и ты не сравнивай команды АПЛ с их скамейкой и Зарю
    А, ну да протупил,это ж Рапид из Вены.
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 22.08.2021 21:42
    0
    Александр Гриненко, 22.08.2021 21:15
    А разве заря играет в апл? где по два три матча в неделю что-бы устовать.
    Заря два дня назад играла в Вене и ты не сравнивай команды АПЛ с их скамейкой и Зарю
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 22.08.2021 21:34
    0
    Наши зборники тоже свалили свое разпизд***во на усталость.
    Ссылка
    googlle
    online
    googlle, 22.08.2021 21:21
    +1
    "втома" після шостого матча за сезон...
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 22.08.2021 21:20
    +1
    Чемпионат только начался, а уже на фоне усталости, КАПЕЦ КОМАНДАЧКА.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 22.08.2021 21:15
    +2
    А разве заря играет в апл? где по два три матча в неделю что-бы устовать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности