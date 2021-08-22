Виктор СКРИПНИК: «Заря играет на фоне усталости. Из-за этого ошибки»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник после победы над «Мариуполем» 4:3 отметил напряженный график матчей.

«С «Рапидом» мы сыграли в четверг. Прилетели в пятницу утром. Вчера приехали в Мариуполь, сегодня сыграли. Играли при усталости. Большой комплимент моим ребятам за первый тайм. Очень бы хотелось спокойно доиграть этот матч. Но любой гол, который ты пропускаешь, возвращает команду соперника в игру, что случилось и у нас. Но от этого и ценна победа. А индивидуальные ошибки происходят на фоне усталости».

«Это не новшество. Мы пропускаем из-за индивидуальных ошибок. Но победа есть победа. Сейчас ребят ожидает дорога домой, а завтра – подготовка к игре с «Рапидом», - сказал Скрипник.