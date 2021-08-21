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Заря
22.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Пребывающие в поисках лучшей игры

  • 21.08.2021 21:03
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Мариуполь – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

Не позавидуешь луганской команде после выезда в Австрию – несмотря на неплохие действия, итоговый результат первого матча Лиги Европы значительно снизил шансы «Зари» пройти «Рапид». Не лучшим образом складываются дела у коллектива Виктора Скрипника и в чемпионате, как, впрочем, и у «Мариуполя». Так что, окрестим противостояние таким, где соперники пребывают в поисках своей лучшей игры.

Заря

Учитывая, что уже в четверг «Заря» проведет ответный матч еврокубков, вполне можно спрогнозировать эксперименты с составом на воскресенье. Хотя, они напрашиваются не столько с точки зрения экономии сил, сколько из побуждений улучшить эффективность действий. Не откажешь луганской команде в желании и характере, но в ключевых моментах исполнителям банально не хватило мастерства.

Наставник «Зари» после 0:3 сетовал на Фортуну, но в спорте, как и в жизни, обычно везет сильнейшим. Аллахьяр, Шахаб, Громов, Кочергин и даже защитник Имереков – каждый из игроков имел убойные моменты, но с завершением не сложилось.

Мариуполь

Фаворитами выглядели приазовцы в своем матче прошлого тура, однако «Черноморец» доказал, что записывать команду в прочные аутсайдеры совсем не нужно. Даже несмотря на раннюю травму Олега Очеретько, быстрый гол у «Мариуполя» забил Андрей Кулаков, но потом в игровых построениях что-то разладилось. Замены также не спасли, тем более второй гол в ворота одесситов соорудили футболисты, игравшие с первых минут: Петр Стасюк отдал хорошую передачу в штрафную, Андрей Кулаков заработал, а Дмитрий Мишнёв реализовал пенальти – грустные домашние 2:3.

Комментарий

Остап Маркевич перед визитом «Зари» уже по традиции рассказал о кадровых проблемах, которые не позволяют команде проявить свои лучшие качества: «Выпала середина поля. «Сломался» Очеретько, Чех не готов, а Мишнёв играл «на уколах», к тому же он вообще не тренировался две недели. Это наши основные игроки, которые определяют лицо команды».

Статистика встреч

Уже 28 матчей на уровне Премьер-лиги сыграли команды, и незначительный перевес в отношениях – за «Зарей». В последние годы наблюдается любопытная тенденция – фактор поля практически не имеет значения. К тому же, в прошлом сезоне обе игры состоялись на «Славутич-Арене», и если осенью здесь выиграл «Мариуполь», то весной победу отпраздновала «Заря». Оба матча завершились со счетом 1:0, а голами отличились Дмитрий Топалов и Шахаб.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Хромей, Мампасси, Мишнёв, Очеретько, Топалов, Вьюнник, Кулаков.

«Заря»: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Назарина, Кочергин, Кабаев, Кристиан, Шахаб, Гладкий.

Прогноз на противостояние

Футболисты, которым доверит место на поле тренерский штаб «Зари» будут «рвать и метать», чтобы доказать свою состоятельность и готовность сыграть и в матче Лиги Европы. Учитывая кадровые проблемы «Мариуполя», справиться с таким мотивированным соперником команде будет непросто, поэтому спрогнозируем победу луганчан с коэффициентом 1.5 по линии Vbet.

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22 августа, воскресенье

«Мариуполь» — «Заря»
Мариуполь. Стадион имени В.Бойко. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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