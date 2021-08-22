Возвращение удалось. Костюк стартовала с победы на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) уверенно стартовала на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче первого круга одолела обладательницу wild card Кэтрин Себов из Канады (№310 WTA).



Чикаго. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 6:0, 6:3



Отметим, что Марта из-за травмы не играла после Уимблдона.



В следующем раунде Костюк сразится против Ангелины Калининой (№78 WTA) или Кайи Канепи (№69 WTA).