Возвращение удалось. Костюк стартовала с победы на турнире в Чикаго

Марта в статусе абсолютного фаворита обыграла Кэтрин Себов из Канады

  • 22.08.2021 23:35
  • 754 просмотра
  • 4 комментария
Возвращение удалось. Костюк стартовала с победы на турнире в Чикаго
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) уверенно стартовала на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
 
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче первого круга одолела обладательницу wild card Кэтрин Себов из Канады (№310 WTA).
 
Чикаго. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 6:0, 6:3
 
Отметим, что Марта из-за травмы не играла после Уимблдона.  
 
В следующем раунде Костюк  сразится против Ангелины Калининой (№78 WTA) или Кайи Канепи (№69 WTA). 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 23.08.2021 00:33
    0
    Непогано розім'ялася Марта на слабенькій канадці, хоч не обійшлося без традиційних проблем після бублику в першому сеті. Далі, скоріш за все, українського дербі не буде, доведеться грати проти Канепі. Ту потрібно підтискати постійно, інакше естонка потужно атакує і забити може багато кого. Просто відстояти в обороні не вийде. От і подивимось, наскільки Марта готова після пошкодження.
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    Владимир Белокриницкий
    Владимир Белокриницкий, 23.08.2021 00:22
    +1
    Турбує те, шо, схоже, Марта не може бити у повну силу. Наслідок (чи подоланої до кінця?) травми плеча...
    З суперницею рівня Sebov воно очі не мозолить, А от із суперницями хоча б із першої півсотні можуть бути великі проблеми...
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 22.08.2021 23:48
    +2
    Марту з перемогою. Марта грала різноманітно, не вистачало як на мене сили удару. З гравцями такого рейтингу Марта часто грає тренуючись, тому можливо весь її рівень не показувала. Якщо вийде на Калініну, це буде матч статусу, треба зіграти більш ніж на всі 100%.
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 22.08.2021 23:39
    +4
    молодець.правда і суперниця тількі в 2 сеті спробовула шось зробіти,но Марта впевнено довела,що вона краща в цьому матчі
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