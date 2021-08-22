Возвращение удалось. Костюк стартовала с победы на турнире в Чикаго

Украинская теннисистка Марта Костюк (№56 WTA) уверенно стартовала на турнире серии WTA 250 в Чикаго.
Украинка, которая получила восьмой номер посева, в матче первого круга одолела обладательницу wild card Кэтрин Себов из Канады (№310 WTA).
Чикаго. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэтрин Себов (Канада) – 6:0, 6:3
Отметим, что Марта из-за травмы не играла после Уимблдона.
В следующем раунде Костюк сразится против Ангелины Калининой (№78 WTA) или Кайи Канепи (№69 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
З суперницею рівня Sebov воно очі не мозолить, А от із суперницями хоча б із першої півсотні можуть бути великі проблеми...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.