Украинского дерби пока не будет. Калинина проиграла в Чикаго

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№78 WTA) неудачно стартовала на турнире серии WTA 250 в Чикаго.



В матче первого круга украинка проиграла Кайе Канепи из Эстонии (№69 WTA).



Чикаго. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Кайя Канепи (Эстония) – 6:3, 2:6, 5:7



В следующем раунде Канепи сразится против еще одной украинки Марты Костюк (№56 WTA).



Отметим, что Калинина со следующей недели установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 74-ю позицию в мировом рейтинге.