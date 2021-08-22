Жерсон Родригеш хочет уйти из Динамо в Салернитану

Однако итальянский клуб пока не готов договариваться с киевлянами

  • 22.08.2021 10:36
  • 3084 просмотра
  • 7 комментариев
Жерсон Родригеш хочет уйти из Динамо в Салернитану
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Новичок итальянской Серии А «Салернитана» готовится до закрытия трансферного окна осуществить минимум три покупки. Клуб интересуют новички на позиции защитника, полузащитника и нападающего.

Среди прочих в сферу внимания «Салернитаны» попал вингер «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш.

По имеющейся информации, легионер «Динамо» хотел бы покинуть Украину и попробовать свои силы в итальянской Серии А. Жерсон уже контактировал с руководством «Салернитаны» на предмет потенциальной договоренности и дал понять клубу, что согласен на трансфер.

Теперь «Салернитана» будет ждать рыночных возможностей, чтобы начать договариваться с «Динамо», контракт с которым у Жерсона рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Жерсон Родригеш заявлял об амбициях поиграть в английской Премьер-лиге.

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Источник — Tutto Salernitana

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 11:24
    0
    New Zealander, 22.08.2021 11:18
    Потому что он не хочет позориться в ЛЧ вместе с Динамо. Понимает что итак ниче не светит
    Ну конечно же, ведь прозябать на дне турнирной табл с Салернитаной куда лучше же, чем «продавать» себя в групповом турнире лч
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 22.08.2021 11:18
    -2
    _-AK228, 22.08.2021 10:57
    Вот так вот.. из клуба, который в ЛЧ в какую то салернитану
    Потому что он не хочет позориться в ЛЧ вместе с Динамо. Понимает что итак ниче не светит
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 22.08.2021 11:18
    +1
    _-AK228, 22.08.2021 10:57
    Вот так вот.. из клуба, который в ЛЧ в какую то салернитану
    Прям как ковалиньо ваш?
    Только тут придётся $ по более дать клубу.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 22.08.2021 11:09
    +1
    И Де Пiну симулянта забирай
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    Т. Артём
    online
    Т. Артём, 22.08.2021 11:05
    +5
    Чемпионат Украины не потянул. Правильно нужно в серию а или премьер лигу англии. Или в Барселону вместо месси
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    Trollface
    Trollface, 22.08.2021 10:57
    +3
    Давно пора продать гопника. После последнего матча видно получил по шапке за свое поведение.
    Ссылка
    _-AK228
    online
    _-AK228, 22.08.2021 10:57
    +2
    Вот так вот.. из клуба, который в ЛЧ в какую то салернитану
    Ссылка
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