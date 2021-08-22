Жерсон Родригеш хочет уйти из Динамо в Салернитану

Новичок итальянской Серии А «Салернитана» готовится до закрытия трансферного окна осуществить минимум три покупки. Клуб интересуют новички на позиции защитника, полузащитника и нападающего.

Среди прочих в сферу внимания «Салернитаны» попал вингер «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш.

По имеющейся информации, легионер «Динамо» хотел бы покинуть Украину и попробовать свои силы в итальянской Серии А. Жерсон уже контактировал с руководством «Салернитаны» на предмет потенциальной договоренности и дал понять клубу, что согласен на трансфер.

Теперь «Салернитана» будет ждать рыночных возможностей, чтобы начать договариваться с «Динамо», контракт с которым у Жерсона рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Жерсон Родригеш заявлял об амбициях поиграть в английской Премьер-лиге.