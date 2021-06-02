Жерсон РОДРИГЕШ: «Я создан для АПЛ»

Полузащитник «Динамо» Киев Жерсон Родригеш признался, что мечтает играть в АПЛ:

«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.

Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь.

Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».

Ранее сообщалось о том, что Родригеш привлек внимание «Сивасспора».