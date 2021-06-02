Жерсон РОДРИГЕШ: «Я создан для АПЛ»

У хавбека «Динамо» большие амбиции

  • 02.06.2021 15:30
  • 532 просмотра
  • 3 комментария
Жерсон РОДРИГЕШ: «Я создан для АПЛ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Полузащитник «Динамо» Киев Жерсон Родригеш признался, что мечтает играть в АПЛ:

«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.

Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь.

Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».

Ранее сообщалось о том, что Родригеш привлек внимание «Сивасспора».

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(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 02.06.2021 15:32
    -2
    во трепло. Динамо твой потолок, да и то, по милости Луческу.
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    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 15:31
    -3
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    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 02.06.2021 15:30
    -1
    шо вы говорите
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