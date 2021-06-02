Жерсон РОДРИГЕШ: «Я создан для АПЛ»

Полузащитник «Динамо» Киев Жерсон Родригеш признался, что мечтает играть в АПЛ:
«Английская премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.
Но на данный момент я доволен «Динамо». И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь.
Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим».
Ранее сообщалось о том, что Родригеш привлек внимание «Сивасспора».
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