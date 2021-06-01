Жерсон Родригеш привлек внимание Сивасспора

Руководство турецкого «Сивасспора» заинтересовано в подписании 25-летнего люксембургского легионера киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.
«Сивасспор» видит в Родригеше отличную замену для Оларенважу Кайоде, который после истечения договора аренды возвращается в донецкий «Шахтер».
Ранее сообщалось, что Родригеш пользуется популярностью на трансферном рынке, по причине чего летом может покинуть «Динамо».
В сезоне-2020/21 Жерсон в 38 матчах забил 7 голов и выдал 4 ассиста.
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Источник — Fotospor
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