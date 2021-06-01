Жерсон Родригеш привлек внимание Сивасспора

Турецкий клуб ищет, кем заменить Оларенважу Кайоде

  • 01.06.2021 09:47
  • 1357 просмотров
  • 3 комментария
Жерсон Родригеш привлек внимание Сивасспора
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон Родригеш

Руководство турецкого «Сивасспора» заинтересовано в подписании 25-летнего люксембургского легионера киевского «Динамо» Жерсона Родригеша.

«Сивасспор» видит в Родригеше отличную замену для Оларенважу Кайоде, который после истечения договора аренды возвращается в донецкий «Шахтер».

Ранее сообщалось, что Родригеш пользуется популярностью на трансферном рынке, по причине чего летом может покинуть «Динамо».

В сезоне-2020/21 Жерсон в 38 матчах забил 7 голов и выдал 4 ассиста.

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Источник — Fotospor

(4 голоса)

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Комментарии
    Hemingway
      Hemingway, 01.06.2021 10:35
    0
    Сівас не заплатить за Жерсона, максимум оренда
    Ссылка
    Shara
      Shara, 01.06.2021 10:35
    0
    dd dent, 01.06.2021 09:50
    На х ему тот спор в предверии участия в лч
    Не ему решать. Футболисты с контрактами как крепостные.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:50
    +2
    На х ему тот спор в предверии участия в лч
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 09:50
    +2
    На х ему тот спор в предверии участия в лч
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 01.06.2021 10:35
    0
    Сівас не заплатить за Жерсона, максимум оренда
    Ссылка
    Shara
      Shara, 01.06.2021 10:35
    0
    dd dent, 01.06.2021 09:50
    На х ему тот спор в предверии участия в лч
    Не ему решать. Футболисты с контрактами как крепостные.
    Ссылка
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