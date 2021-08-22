Известный итальянский клуб прекратил свое существование

Известный итальянский клуб «Кьево» прекратил свое существование. Ранее клуб был исключен из Серии В в связи с банкротством.

У веронского клуба был шанс перезапуститься и начать новый сезон в любительской Серии D. Легенда «Кьево» Серджио Пеллисье искал спонсоров, которые взяли бы на себя финансирование клуба, однако его затея не завершилась успехом. Это значит, что клуб «Кьево» окончательно прекратил свое существование.

«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», - написал Пеллисье у себя в Инстагарме.