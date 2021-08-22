Известный итальянский клуб прекратил свое существование

«Кьево» не сумел заявиться даже в Серию D

  • 22.08.2021 16:21
  • 4102 просмотра
  • 7 комментариев
Известный итальянский клуб прекратил свое существование
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный итальянский клуб «Кьево» прекратил свое существование. Ранее клуб был исключен из Серии В в связи с банкротством.

У веронского клуба был шанс перезапуститься и начать новый сезон в любительской Серии D. Легенда «Кьево» Серджио Пеллисье искал спонсоров, которые взяли бы на себя финансирование клуба, однако его затея не завершилась успехом. Это значит, что клуб «Кьево» окончательно прекратил свое существование.

«К сожалению, сегодня история клуба, который дал мне так много, заканчивается. Это один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и надеялся, что смогу возродить историю, это было бы замечательно. Но, к сожалению, мне не удалось. Я думал, что в городе много людей, которые захотят сохранить клуб и его историю, но я ошибся», - написал Пеллисье у себя в Инстагарме.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    catfelix
    online
    catfelix, 22.08.2021 17:23
    +1
    такой хороший клуб был, такой молодой и уже прекратил существование
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 22.08.2021 17:15
    +2
    oleh929, 22.08.2021 17:10
    Все было ровно наоборот. Верона (клуб) всегда была в Вероне (городе) главным клубом с множеством тифози. А Кьево - никому не нужным клубом без фан-базы, типа нашего Олимпика. И среди фанатов Вероны была поговорка "скорее ослы начнут летать над Вероной, чем Кьево выйдет в Серию А". В 2001 году таки вышли, и произвели фурор. А Верона в 2002 наоборот вылетела, при чем на 11 лет.
    Но за это время создать мощную фан-базу Кьево так и не удалось. Поэтому клуб сейчас и оказался никому не нужен.
    Так, "віслюки полетіли" на початку нульових було прикольним жартом. К'єво тоді подобався своєю безкомпромісністю.
    Ссылка
    oleh929
    oleh929, 22.08.2021 17:10
    +1
    Vadum Hrynchuk, 22.08.2021 16:36
    Помню, как лет двадцать назад кто-то из топов Кьево сказанул, что скорее Верона выйдет в Серию А, чем Кьево из нее вылетит. Не прошло и трех месяцев...причем Верона таки скорее
    Все было ровно наоборот. Верона (клуб) всегда была в Вероне (городе) главным клубом с множеством тифози. А Кьево - никому не нужным клубом без фан-базы, типа нашего Олимпика. И среди фанатов Вероны была поговорка "скорее ослы начнут летать над Вероной, чем Кьево выйдет в Серию А". В 2001 году таки вышли, и произвели фурор. А Верона в 2002 наоборот вылетела, при чем на 11 лет.
    Но за это время создать мощную фан-базу Кьево так и не удалось. Поэтому клуб сейчас и оказался никому не нужен.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 22.08.2021 16:58
    0
    Шкода. Хоч зірок з неба не хапали, але самобутній клуб. Я, коли прочитав заголовок, подумав що Парма.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    Vadum Hrynchuk, 22.08.2021 16:36
    0
    Помню, как лет двадцать назад кто-то из топов Кьево сказанул, что скорее Верона выйдет в Серию А, чем Кьево из нее вылетит. Не прошло и трех месяцев...причем Верона таки скорее
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 16:23
    -4
    Темп Шепитовка.)
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
    mayakovskiy1, 22.08.2021 16:22
    +3
    Очень жаль(((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности