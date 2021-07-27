Банкрот. Кьево окончательно исключен из Серии B

Новый сезон клуб начнет в любительском дивизионе Серии D

  • 27.07.2021 02:13
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Банкрот. Кьево окончательно исключен из Серии B
© ФК Кьево

Итальянский «Кьево» не сможет принять участие в Серии B. Как сообщает Football Italia, клуб окончательно исключен из чемпионата и объявлен банкротом.

Напомним, что клубу из Вероны отказали в регистрации новичков еще в начале июля, но руководство «летающих ослов» подало апелляцию, но позже она была отклонена.

Отмечается, что экономическое состояние «Кьево» проанализировала компания Co.Vi.So.C, которая дала отрицательную оценку их нынешнему статусу. Исходя из этого клуб и был исключен из заявки на предстоящий сезон Серии B.

Теперь «Кьево» начнет выступления в любительской Серии D

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Источник — Football-Italia

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