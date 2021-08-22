2-й тур
Арсенал
0 : 2
Челси
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Премьерный гол Лукаку. Челси уверенно победил Арсенал

«Аристократы» идут без потерь, «канониры» опять стреляют вхолостую

  • 22.08.2021 20:22
  • 2386 просмотров
  • 4 комментария
Премьерный гол Лукаку. Челси уверенно победил Арсенал
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в случае победы мог догнать «Челси», а в случае поражения получал бы уже отрыв от соседей в шесть очков. Поэтому команде Артеты очень важной была победа.

Однако как она собиралась ее получить, осталось загадкой. Самый опасный игрок «канониров» Обамеянг сидел на замене, а без него забить не смогли ни Пепе, ни Мартинелли, ни Смит-Роу, ни Сака. А у «Челси» забивать есть кому - Лукаку вернулся в свой бывший клуб и сразу открыл счет своим голам за него - на 15 минуте переправил мяч в пустые ворота после прострела Джеймса справа. Через двадцать минут забил и сам Рис с той же позиции, с которой отдавал голевой пас.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме гораздо ближе были «пенсионеры» к третьему забитому мячу (в частности, Лукаку попал в перекладину), чем «Арсенал» к первому, но счет не изменился. Таким образом, после двух туров в «Челси» максимальное количество очков, в «Арсенала» - минимальное. Скоро будет «Arteta out»?

Английская Премьер-лига. 2 тур.

«Арсенал» – «Челси» – 0:2.

 Лукаку, 15, Джеймс, 35.

Мари, 34, Тирни, 45, Локонга, 67.

«Арсенал»: Лено, Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш, 66), Локонга, Джака, Сака (Обамеянг, 61), Смит-Роу, Мартинелли (Балогун, 79), Пепе.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 72), Алонсо, Маунт (Зиеш, 82), Хаверц (Вернер, 89), Лукаку.

Арбитр: Пол Тирни.

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).

АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    Pol Chopa
    Pol Chopa, 22.08.2021 21:58
    0
    Хорош был Алонсо,2й гол его заслуга на 50%.для меня лучший в матче.
    Перекладина не от Лукаку,а от сейфа Лено.
    Джеймс почему то принял Шавасану(мертв.поза) на 5мин прям на поле и потом побежал играть.
    Арсенал действительно забил бы на 60й,может тогда игра пошла бы.
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    yuriy_kent
    online
    yuriy_kent, 22.08.2021 21:31
    0
    Вполне прогнозируемо. Третий тур на Энфилде будет очень интересным.
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    Maxcrimea10
    Maxcrimea10, 22.08.2021 20:37
    +2
    newkyiv, 22.08.2021 20:25
    Арсенал -6, МЮ -2. Так и начинаются отрывы.
    Считать отрывы от сегодняшнего Арсенала - себя не уважать)
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    newkyiv
    newkyiv, 22.08.2021 20:25
    +1
    Арсенал -6, МЮ -2. Так и начинаются отрывы.
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