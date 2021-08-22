Премьерный гол Лукаку. Челси уверенно победил Арсенал

«Арсенал» в случае победы мог догнать «Челси», а в случае поражения получал бы уже отрыв от соседей в шесть очков. Поэтому команде Артеты очень важной была победа.
Однако как она собиралась ее получить, осталось загадкой. Самый опасный игрок «канониров» Обамеянг сидел на замене, а без него забить не смогли ни Пепе, ни Мартинелли, ни Смит-Роу, ни Сака. А у «Челси» забивать есть кому - Лукаку вернулся в свой бывший клуб и сразу открыл счет своим голам за него - на 15 минуте переправил мяч в пустые ворота после прострела Джеймса справа. Через двадцать минут забил и сам Рис с той же позиции, с которой отдавал голевой пас.
Во втором тайме гораздо ближе были «пенсионеры» к третьему забитому мячу (в частности, Лукаку попал в перекладину), чем «Арсенал» к первому, но счет не изменился. Таким образом, после двух туров в «Челси» максимальное количество очков, в «Арсенала» - минимальное. Скоро будет «Arteta out»?
Английская Премьер-лига. 2 тур.
«Арсенал» – «Челси» – 0:2.
Лукаку, 15, Джеймс, 35.
Мари, 34, Тирни, 45, Локонга, 67.
«Арсенал»: Лено, Соареш, Холдинг, Мари, Тирни (Тавареш, 66), Локонга, Джака, Сака (Обамеянг, 61), Смит-Роу, Мартинелли (Балогун, 79), Пепе.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич (Канте, 72), Алонсо, Маунт (Зиеш, 82), Хаверц (Вернер, 89), Лукаку.
Арбитр: Пол Тирни.
Стадион: «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
Сергей Рипьюк, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Перекладина не от Лукаку,а от сейфа Лено.
Джеймс почему то принял Шавасану(мертв.поза) на 5мин прям на поле и потом побежал играть.
Арсенал действительно забил бы на 60й,может тогда игра пошла бы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.