В воскресенье, 22 августа, состоится матч 2 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонские «Арсенал» и «Челси». Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс», начало - в 18:30.

«Арсенал» очень плохо провел предыдущий сезон, заняв восьмое место и не попав в еврокубки. Казалось, что тренер «канониров» Артета сделает выводы после того, как чудом остался на своем посту, однако наставник продолжает испытывать терпение клубных боссов - в первом туре этого сезона «Арсенал» сенсационно проиграл новичку АПЛ «Брентфорду» (0:2). Поэтому победа в воскресенье над «Челси» - большой шаг для восстановления запятнанной репутации. «Аристократы» в прошлом сезоне заняли четвертое место в чемпионате, однако выиграли Лигу чемпионов, а в этом сезоне успели разгромить «Кристал Пэлас» (3:0) и в серии пенальти с «Вильярреалом» завоевать Суперкубок УЕФА. Последнюю игру в чемпионате с «Арсеналом» «пенсионеры» проиграли (0:1), поэтому будет отличный шанс реабилитироваться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» - «Челси».