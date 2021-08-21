В воскресенье, 22 августа, в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором померяются силами «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по Киеву.

«Арсенал»

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк, но если в ближайшее время результаты не улучшатся, бывшему ассистенту Пепа Гвардиолы однозначно придется искать новую работу.

«Челси»

Команда Томаса Тухеля удачно начала новый сезон, выиграв на прошлой неделе в стартовом официальном матче первый трофей – Суперкубок УЕФА. «Челси» в нем был представлен в качестве победителя Лиги чемпионов прошлого сезона и смог одолеть испанский «Вильярреал», который триумфовал в Лиге Европы, лишь в серии пенальти.

Основное время завершилось вничью 1:1, а перед пенальти Тухель выпустил на замену Кепу, и испанский вратарь стал джокером, отразив важные удары и тем самым принес своей команде победу. Как показал матч 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:0), Аррисабалага продолжил оставаться вторым вратарем «пенсионеров», а в основе по-прежнему играет сенегалец Эдуар Менди.

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Лено – Тавареш, Тирни, Чемберс, Мари Вильяр, Локонга, Джака, Смит-Роу, Букайо Сака, Мартинелли, Пепе.

«Челси»: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Хаверц, Ковачич, Вернер.

22 августа, воскресенье