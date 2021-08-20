Фиаско Зари и украинских волейболисток, Марлос завершил карьеру в сборной

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 августа.

1. А мужики где? Заря на выезде уступила Рапиду. Команда Виктора Скрипника привезла в свои ворота все три гола.

2. Без Месси и Роналду. УЕФА объявил тройку претендентов на приз игрока сезона. Победитель будет объявлен 26 августа.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил карьеру в сборной Украины. Игрок попрощался с национальной командой.

4. Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну. Поединок под угрозой из-за вспышки коронавируса.

5. Лига конференций. Результаты матчей Q4: поражения Гента и Тоттенхэма. В Европе прошли первые матчи 4-го раунда квалификации Лиги конференций.

6. В стартовом матче Евро женская сборная Украины проиграла Нидерландам. Все три сета прошли с преимуществом наших соперниц и встреча завершилась со счетом 3:0.

7. Ювентус отдал уроженца Донецка в аренду нидерландскому клубу. 20-летний Никита Власенко проведет нынешний сезон в «Эксельсиоре».

8. Артур ЧОЛАЧ: С паспортом РФ мог играть в ЦСКА, но хочу выступать за Украину. Украинский защитник, которого на драфте НХЛ выбрал «Вегас Голден Найтс», дал интервью Sport.ua.

9. Йожеф САБО: «Как Зинченко и Ярмоленко будут смотреть на такого тренера?». Специалист – о назначении Александра Петракова.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Локателли стал игроком Ювентуса. Звезда «Сассуоло» продолжит карьеру в туринском клубе.