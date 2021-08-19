Йожеф САБО: «Как Зинченко и Ярмоленко будут смотреть на такого тренера?»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.
«Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие за границей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.
Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти», - сказал Сабо.
Источник — Футбол 1/2/3
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А кто они такие?
А как Месси будет смотреть на Почеттино?
Дед ты сошел с ума.
Василич раз скажет и все.
Просто вас всех коробит то что Василич не будет лизать яйца вашему каналу и вашему уаф.
А ведь это здорово.
Вам вечно лизающим этого не понять.
Считаю нужно дать возможность Петракову. т.к. он хоть чего-то достиг уже в роли главного тренера. Либо Маркевичу. А Ребров пусть тренирует уличные команды. у него это получается нормально.
Людина має досвід, має серйозні досягнення на міжнародному рівні, хай і з молодіжними командами, пле різні маразматики типу ЙоЙоСабо, розказують тут ніби його не повинні чомусь сприймати футболісти… а це з якого дива? Якщо чувак знаходив спільну мову змододими, в котрих хз що в голові, то він не зможе порозумітися з дорослими людьми??? Дурня… І цю дурню форсять різні журналісти і експерти, типу - «Петраков В.О. Реброва» і т.д… Якщо УАФ обісралася - ганьбити треба їх, а не Петракова.. А від Сабо чути подібні коменти просто смішно…
Вообще не понял посыла. Играющие за границей как-то по особенному смотрят?
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