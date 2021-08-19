Йожеф САБО: «Как Зинченко и Ярмоленко будут смотреть на такого тренера?»

Специалист – о назначении Александра Петракова

  • 19.08.2021 08:15
  • 7872 просмотра
  • 14 комментариев
Йожеф САБО: «Как Зинченко и Ярмоленко будут смотреть на такого тренера?»
© УАФ. Александр Петраков

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал назначение Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера национальной команды.

«Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский - футболисты, играющие за границей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык.

Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти», - сказал Сабо.

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Источник — Футбол 1/2/3

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.08.2021 09:39
    +1
    Чего?
    А кто они такие?
    А как Месси будет смотреть на Почеттино?
    Дед ты сошел с ума.
    Василич раз скажет и все.
    Просто вас всех коробит то что Василич не будет лизать яйца вашему каналу и вашему уаф.
    А ведь это здорово.
    Вам вечно лизающим этого не понять.
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    BROOKS
    online
    BROOKS, 19.08.2021 09:38
    0
    Мне одному непонятно. почему все так хотят этого Реброва? Да. он много сделал когда был молод в ДК. Он уже показал себя тренером ДК....нафига его еще хотят в сборную? чтобы и сборная не смогла потом выиграть какой-нибудь Гандурас? Это позор.
    Считаю нужно дать возможность Петракову. т.к. он хоть чего-то достиг уже в роли главного тренера. Либо Маркевичу. А Ребров пусть тренирует уличные команды. у него это получается нормально.
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    Olexandr Batsur
    online
    Olexandr Batsur, 19.08.2021 09:37
    0
    В збірної новий тренер, і яка різниця, що він заміна Реброву, чи він там до приходу Реброва, чи ще там щось?
    Людина має досвід, має серйозні досягнення на міжнародному рівні, хай і з молодіжними командами, пле різні маразматики типу ЙоЙоСабо, розказують тут ніби його не повинні чомусь сприймати футболісти… а це з якого дива? Якщо чувак знаходив спільну мову змододими, в котрих хз що в голові, то він не зможе порозумітися з дорослими людьми??? Дурня… І цю дурню форсять різні журналісти і експерти, типу - «Петраков В.О. Реброва» і т.д… Якщо УАФ обісралася - ганьбити треба їх, а не Петракова.. А від Сабо чути подібні коменти просто смішно…
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 19.08.2021 09:28
    +2
    А Зинченко с Ярмоленко должны гриву опустить и пахать как кони,а не Петракова рассматривать.
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 19.08.2021 09:26
    +2
    А как на тебя смотрели в своё время? Петраков юношей чемпионами мира сделал,а ты чего в сборной добился,деятель?
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 19.08.2021 09:15
    +2
    Якби довірили старому мадяру, він би не відмовився... хоч на нього дивитимуться ще гірше.
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    KIEWADIM
    KIEWADIM, 19.08.2021 09:04
    +6
    Есть одна всем известная истина... Послушай Сабо и сделай наоборот.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.08.2021 08:54
    +8
    Написал бы покороче : " Почему он,а не я"
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    johndow
    online
    johndow, 19.08.2021 08:52
    +9
    Уважаю Сабо за все хорошее и пробежки утром в его возрасте, но в последнее время он говорит, как бы это дипломатично выразиться, не совсем по делу. Сам подливает масла в огонь вместо того, чтоб поддержать нового тренера накануне важных матчей. Петраков не на сладкое место пришёл, а временщиком с вероятностью провала процентов в 80…
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    norma_zap
    norma_zap, 19.08.2021 08:49
    +8
    Зачем дальше накалять ситуацию? Попиариться лишний раз. Выбор сделан и не надо мешать.
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    Bolshoi
    Bolshoi, 19.08.2021 08:43
    +11

    Вообще не понял посыла. Играющие за границей как-то по особенному смотрят?
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    maverik
    online
    maverik, 19.08.2021 08:40
    +12
    Как на тренера сборной УКРАИНЫ и человека гораздо старшего по возрасту.А что Шевченко тренировал до назначения ? Если брать среди кандидатур которые назывались Маркевич,Михайличенко,Блохин то он не худший вариант однозначно.Маркевича не люблю но поступок его вызывает уважение то что он отказался быть временщиком в сборной а хотел нормальный контракт.
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    cooperchack
    cooperchack, 19.08.2021 08:37
    +9
    Езжай в свою Венгрию и там рассказывай старый пердед
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    u6464u
    online
    u6464u, 19.08.2021 08:36
    +16
    Дед, завидуй молча.
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