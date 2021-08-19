ОФИЦИАЛЬНО. Локателли стал игроком Ювентуса

Туринский «Ювентус» объявил о переходе полузащитника «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.

Стороны подписали соглашение об аренде футболиста на два года с обязательным правом выкупа за 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Ранее Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.