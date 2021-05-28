Локателли отклонил предложение Шахтера

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Шахтер». Его в донецком клубе хотел видеть новый главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.
Однако сам Локателли сообщил руководству «Сассуоло», что хочет перейти нынешним летом только в «Ювентус». Он отклонил предложения не только от «Шахтера», но и еще от ряда клубов.
В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.
Источник — Tuttomercatoweb.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.