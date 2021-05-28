Локателли отклонил предложение Шахтера

Хавбек хочет только в «Ювентус»

  • 28.05.2021 18:56
  • 2664 просмотра
  • 20 комментариев
Локателли отклонил предложение Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Шахтер». Его в донецком клубе хотел видеть новый главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.

Однако сам Локателли сообщил руководству «Сассуоло», что хочет перейти нынешним летом только в «Ювентус». Он отклонил предложения не только от «Шахтера», но и еще от ряда клубов.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(8 голосов)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 28.05.2021 19:53
    0
    dd dent, 28.05.2021 19:50
    Не слежу за сассуоло, но писали что этот игрок на той же позиции что и еврей в шахте, отсюда сомнительно все это, да и такие $ вываливать тоже
    Нет, это Степаненко + Алан Патрик на максималках. Центрхав, который на поле может все.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 28.05.2021 19:53
    0
    А было ли предложение? Вон Николини сказал, что даже не пытались.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 19:50
    0
    Не слежу за сассуоло, но писали что этот игрок на той же позиции что и еврей в шахте, отсюда сомнительно все это, да и такие $ вываливать тоже
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 28.05.2021 19:48
    -1
    С Локателли ,Шахтер кусает свои локателли
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    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 19:42
    -2
    удивительно конечно
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    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 19:31
    +2
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    Вы главное не перенапрягитесь.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 19:30
    +2
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    И потом эти игроки без шансов выносят Копанку в чемпе, в кубке, в суперкубке при нормальном тренере
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 19:27
    0
    Кто то хотел перевезти игроков 3 с италии в шахтер - итак-минус 1
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:12
    0
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    А как же Кулач?
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    +1
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 19:08
    +1
    Шо такое
    Ссылка
    Александр Казюк
      Александр Казюк, 28.05.2021 19:07
    +1
    Типа в Ювентусе его ждут
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:07
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 19:05
    я думаю он даже не знает где ты живешь
    Я думаю он даже не знает что такое кипрские автобусники и их команда.
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 19:05
    -3
    viktor112007, 28.05.2021 19:05
    вирішив не лізти в крото-помийку
    я думаю он даже не знает где ты живешь
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 19:05
    -5
    странно
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 28.05.2021 19:05
    -4
    вирішив не лізти в крото-помийку
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 28.05.2021 19:02
    -3
    Face Control, 28.05.2021 19:00
    То что он сейчас говорит (не факт что вообще он и его слова) не означает что так и будет по факту.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:00
    -2
    zzg77, 28.05.2021 18:58
    А зря! Можно было с легонца неплохое бабло срубить, да и Сассуоло помог деньгами.
    То что он сейчас говорит (не факт что вообще он и его слова) не означает что так и будет по факту.
    Ссылка
    zzg77
      zzg77, 28.05.2021 18:58
    -2
    А зря! Можно было с легонца неплохое бабло срубить, да и Сассуоло помог деньгами.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 18:58
    -4
    Та да, хочет он, а по факту останется в Сассуоло.
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 19:31
    +2
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    Вы главное не перенапрягитесь.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 28.05.2021 19:30
    +2
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    И потом эти игроки без шансов выносят Копанку в чемпе, в кубке, в суперкубке при нормальном тренере
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    +1
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 19:08
    +1
    Шо такое
    Ссылка
    Александр Казюк
      Александр Казюк, 28.05.2021 19:07
    +1
    Типа в Ювентусе его ждут
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 28.05.2021 19:53
    0
    dd dent, 28.05.2021 19:50
    Не слежу за сассуоло, но писали что этот игрок на той же позиции что и еврей в шахте, отсюда сомнительно все это, да и такие $ вываливать тоже
    Нет, это Степаненко + Алан Патрик на максималках. Центрхав, который на поле может все.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 28.05.2021 19:53
    0
    А было ли предложение? Вон Николини сказал, что даже не пытались.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 19:50
    0
    Не слежу за сассуоло, но писали что этот игрок на той же позиции что и еврей в шахте, отсюда сомнительно все это, да и такие $ вываливать тоже
    Ссылка
    Fitness063
      Fitness063, 28.05.2021 19:27
    0
    Кто то хотел перевезти игроков 3 с италии в шахтер - итак-минус 1
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:12
    0
    mayakovskiy1, 28.05.2021 19:08
    Ну ШД пытается купить топовых игроков. Соревнуется с тем же Ювентусом. А кое кто покупает Бенито, Карбо, Соля ну и дальше по списку
    А как же Кулач?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 19:07
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 19:05
    я думаю он даже не знает где ты живешь
    Я думаю он даже не знает что такое кипрские автобусники и их команда.
    Ссылка
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