Локателли отклонил предложение Шахтера

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказался переходить в «Шахтер». Его в донецком клубе хотел видеть новый главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби.

Однако сам Локателли сообщил руководству «Сассуоло», что хочет перейти нынешним летом только в «Ювентус». Он отклонил предложения не только от «Шахтера», но и еще от ряда клубов.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Трансферная стоимость 23-летнего хавбека сборной Италии оценивается в 35 миллионов евро.