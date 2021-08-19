Ювентус отдал уроженца Донецка в аренду нидерландскому клубу

Нидерландский «Эксельсиор» на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Никиты Власенко.

20-летний швейцарец украинского происхождения перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Никита Власенко родился в Украине, в Донецке, однако с шести лет он с семьей переехал в Швейцарию. В октябре 2020 года молодой центрбек дебютировал за сборную Швейцарии U-20.

Напомним, что «Эксельсиор» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. Ранее молодой футболист выступал за команду «Ювентуса» U-23.

Недавно «Ювентус» подписал лидера «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.