Ювентус отдал уроженца Донецка в аренду нидерландскому клубу

20-летний Никита Власенко проведет нынешний сезон в «Эксельсиоре»

  • 19.08.2021 07:55
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Ювентус отдал уроженца Донецка в аренду нидерландскому клубу
© ФК Эксельсиор. Никита Власенко

Нидерландский «Эксельсиор» на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника туринского «Ювентуса» Никиты Власенко.

20-летний швейцарец украинского происхождения перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

Никита Власенко родился в Украине, в Донецке, однако с шести лет он с семьей переехал в Швейцарию. В октябре 2020 года молодой центрбек дебютировал за сборную Швейцарии U-20.

Напомним, что «Эксельсиор» выступает во втором по силе дивизионе Нидерландов. Ранее молодой футболист выступал за команду «Ювентуса» U-23.

Недавно «Ювентус» подписал лидера «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли.

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