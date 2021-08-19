ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил карьеру в сборной Украины

Игрок попрощался с национальной командой

  • 19.08.2021 15:03
  • 2335 просмотров
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Марлос завершил карьеру в сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Шахтера» Марлос через официальный сайт клуба объявил о том, что завершает выступления в сборной Украины.

«Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины».

«Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями. Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем, – сказал Марлос.

33-летний игрок дебютировал за сборную Украины 6 октября 2017 года в отборочном поединке к чемпионату мира со сборной Косово.

За 4 года Марлос провел в футболке национальной команды 26 матчей и забил 1 гол.

После Евро-2020 карьеру в сборной Украины завершил вратарь Андрей Пятов.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 19.08.2021 15:28
    0
    New Zealander, 19.08.2021 15:17
    Дякуємо легендо! Був найкращим технарем в історії українського футболу! Шкода, що так пізно його натуралізували. Він би дуже знадобився на тому провальному Євро, коли в групі з Північною Ірландією та Польшею ми грали
    Вы что вообще по фазе поехали? ))) ДА сходу Рыкун может обоссать всё это утверждение ) Технарь на 1 гол и непотяно сколько голевух ? САНИТАРЫ!!!! СРОЧНО!!!
    Ссылка
    terhoha
    terhoha, 19.08.2021 15:22
    0
    Повний нуль для збірної. Так само як і Мораєш.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 19.08.2021 15:21
    0
    Достойный человек и игрок.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 19.08.2021 15:17
    -2
    Дякуємо легендо! Був найкращим технарем в історії українського футболу! Шкода, що так пізно його натуралізували. Він би дуже знадобився на тому провальному Євро, коли в групі з Північною Ірландією та Польшею ми грали
    Ссылка
    ТОР12
    online
    ТОР12, 19.08.2021 15:16
    -4
    Спасибо за все! удачи в ШД)Как бы все были рады если бы Миколка завершил карьеру в сборной🎉
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 19.08.2021 15:14
    -2
    Дякую! Чудова людина і неймовірно технічний гравець
    Ссылка
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 19.08.2021 15:11
    0
    Молодец, спасибо! Хороший футболист, удачи в клубе
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 19.08.2021 15:11
    +1
    Спасибо за игру!!
    Ссылка
    NM16071
    NM16071, 19.08.2021 15:11
    -2
    Спасибо, що пішов.
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    Александр Купцов
    Александр Купцов, 19.08.2021 15:11
    +1
    Спасибо тебе, Марлусенко!!!))
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 19.08.2021 15:08
    -11
    А чого ж ти це перед Євро не звалив? Чи 2 місяцітому у тебе все ок. було?
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    umnuy2
    umnuy2, 19.08.2021 15:08
    +4
    Спасибо!!!
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