Андрей ПЯТОВ: «Спокойно могу уходить из сборной. Есть великолепные вратари»

Кипер рассказал об уходе из сборной Украины и контракте с «Шахтером»

  • 06.08.2021 19:27
  • 1619 просмотров
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Спокойно могу уходить из сборной. Есть великолепные вратари»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь Андрей Пятов после Евро-2020 завершил карьеру в сборной Украины, однако не так давно продлил контракт с «Шахтером».

На Евро-2020 основным был Георгий Бущан. Вторым кипером считается Анатолий Трубин.

— Почему вы завершили карьеру в сборной именно сейчас? Что стало решающим фактором?

— Семья и мои дети. Я понял, что мне не хватает времени, чтобы больше быть с ними. За 15 лет я пропустил столько моментов из жизни своих детей, что теперь хочется это исправить. Пришло время побыть как можно больше с семьей. Я чувствую в себе силы, дело не в том, что я устал или уже не могу играть в клубе и в сборной. Я вижу, что у нас подросло великолепное поколение вратарей, по­тому могу уходить из сборной со спокойной душой. Этим молодым ребятам я отдал все, что мог, мы ценим друг друга. А у меня теперь появится возможность уделить больше времени своей семье.

—  Этой весной для многих болельщиков был актуален вопрос: «Неужели Пятов уходит?» У вас заканчивался контракт с «Шахтером», но в итоге вы продлили его, несмотря на разговоры о карьере в Турции. Что происходило?

— Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом. Да, изначально у меня с моим клубом были некоторые разногласия относительно нового контракта. Я не мог просто сидеть и ждать, поэтому думал о будущем и рассматривал разные варианты. На этот выбор также влияет семья, и я ждал от клуба каких-то шагов. Не скажу, что я прямо искал новый клуб, просто интересовался, как может сложиться моя карьера дальше. В итоге клуб сделал выгодное для всех сторон предложение. Мы пожали друг другу руки, и уже когда я был в расположении сборной, мы подписали контракт, - сказал Пятов в интервью журналу Фокус.

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Комментарии
Сначала:
    0933333333
    online
      0933333333, 06.08.2021 19:59
    -3
    Кто это за Пятова пишет? Пресс слушба Ахметова?
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 06.08.2021 19:57
    +4
    уходит эпоха...
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