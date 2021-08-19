Без Месси и Роналду. УЕФА объявил тройку претендентов на приз игрока сезона

УЕФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 2020/2021. В нее вошли два хавбека «Челси» - итальянец Жоржиньо и француз Нголо Канте, а также бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
Также были объявлены игроки, которые заняли места с четвертого по десятое:
4. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ, 148 очков)
5. Роберт Левандовски («Бавария», 140 очков)
6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ», 49 очков)
7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 31 очко)
8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 18 очков)
9. Криштиану Роналду («Ювентус», 16 очков)
10. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 15 очков)
В голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, наставники 80 клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, которая входит в УЕФА.
Победитель будет объявлен 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Турции.
Источник — УЕФА
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