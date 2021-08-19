Без Месси и Роналду. УЕФА объявил тройку претендентов на приз игрока сезона

УЕФА объявила тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 2020/2021. В нее вошли два хавбека «Челси» - итальянец Жоржиньо и француз Нголо Канте, а также бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

Также были объявлены игроки, которые заняли места с четвертого по десятое:

4. Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ, 148 очков)

5. Роберт Левандовски («Бавария», 140 очков)

6. Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ», 49 очков)

7. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 31 очко)

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», 18 очков)

9. Криштиану Роналду («Ювентус», 16 очков)

10. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, 15 очков)

В голосовании принимали участие 24 тренера команд-участниц Евро-2020, наставники 80 клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также 55 журналистов из каждой национальной ассоциации, которая входит в УЕФА.

Победитель будет объявлен 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Турции.