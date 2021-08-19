Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну

Поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины может быть перенесен в другую страну.
«Поединок сборной Украины, возможно, перенесут из Казахстана, где сейчас всплеск коронавируса. На данный момент существуют два варианта — или матч без зрителей в Казахстане, или перенос в другую страну. Решение должны принять в начале следующей недели», — пишет украинский журналист Игорь Бурбас.
Матч Казахстан — Украина должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.
Поєдинок збірної України, можливо, перенесуть з Казахстану, де нині сплеск коронавірусу. На даний момент існують два варіанти - або матч без глядачів у Казахстані, або перенесення в іншу країну. Рішення мають ухвалити на початку наступного тижня.— Igor Burbas (@iburbas) August 19, 2021
Источник — Twitter
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