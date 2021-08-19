Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну

Поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины может быть перенесен в другую страну.

«Поединок сборной Украины, возможно, перенесут из Казахстана, где сейчас всплеск коронавируса. На данный момент существуют два варианта — или матч без зрителей в Казахстане, или перенос в другую страну. Решение должны принять в начале следующей недели», — пишет украинский журналист Игорь Бурбас.

Матч Казахстан — Украина должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.