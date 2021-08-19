Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну

Поединок под угрозой из-за вспышки коронавируса

  • 19.08.2021 19:52
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Матч Казахстан — Украина могут перенести в другую страну
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок квалификации ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины может быть перенесен в другую страну.

«Поединок сборной Украины, возможно, перенесут из Казахстана, где сейчас всплеск коронавируса. На данный момент существуют два варианта — или матч без зрителей в Казахстане, или перенос в другую страну. Решение должны принять в начале следующей недели», — пишет украинский журналист Игорь Бурбас.

Матч Казахстан — Украина должен состояться 1 сентября в Нур-Султане.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности