Беленюка оскорбили в центре Киева, Шахтер справился с Металлистом 1925

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 августа.

1. «Черная обезьяна» и «вали в Африку»: с Беленюком произошел инцидент в Киеве

Олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады попытались втянуть в конфликт

2. Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925

На этот раз без сенсации: команда Роберто Де Дзерби одержала победу

3. Источник: Ребров остается в Эмиратах, вопрос сборной закрыт

Украинский тренер не покинет «Аль-Айн»

4. Удачный дебют Коваленко. Специя идет дальше в Кубке Италии

Украинский хавбек провел на поле 86 минут

5. ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу

25 игроков киевской команды вылетели в Италию

6. Динамо вычеркнуло Попова из заявки на сезон

При этом киевский клуб добавил в заявку Артема Шабанова

7. Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро

«Горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену

8. ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть

Клуб планирует заработать 180 миллионов евро

9. Ласицкене прокомментировала совместное фото с Магучих

Мария не очень хочет развивать эту тему

10. Барселона должна вразумить «робота» Педри, чтобы он себя не угробил

Рекорды и работоспособность – это хорошо, но пределы возможностей организма никто не отменял