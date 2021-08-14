Беленюка оскорбили в центре Киева, Шахтер справился с Металлистом 1925

Главные новости за 13 августа на Sport.ua

  • 14.08.2021 07:10
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Беленюка оскорбили в центре Киева, Шахтер справился с Металлистом 1925
© Instagram. Жан Беленюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 августа.

1. «Черная обезьяна» и «вали в Африку»: с Беленюком произошел инцидент в Киеве
Олимпийского чемпиона и депутата Верховной Рады попытались втянуть в конфликт

2. Харьковчане выстояли только тайм. Шахтер в Киеве обыграл Металлист 1925
На этот раз без сенсации: команда Роберто Де Дзерби одержала победу

3. Источник: Ребров остается в Эмиратах, вопрос сборной закрыт
Украинский тренер не покинет «Аль-Айн»

4. Удачный дебют Коваленко. Специя идет дальше в Кубке Италии
Украинский хавбек провел на поле 86 минут

5. ФОТО. Динамо отправилось на матч с Интером без Луческу
25 игроков киевской команды вылетели в Италию

6. Динамо вычеркнуло Попова из заявки на сезон
При этом киевский клуб добавил в заявку Артема Шабанова

7. Шахтер отказался продавать Додо в Тоттенхэм за 20 млн евро
«Горняки» готовы расстаться с 22-летним бразильцем, но за более высокую цену

8. ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть
Клуб планирует заработать 180 миллионов евро

9. Ласицкене прокомментировала совместное фото с Магучих
Мария не очень хочет развивать эту тему

10. Барселона должна вразумить «робота» Педри, чтобы он себя не угробил
Рекорды и работоспособность – это хорошо, но пределы возможностей организма никто не отменял

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Источник — Sport.ua

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