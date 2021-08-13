Удачный дебют Коваленко. Специя идет дальше в Кубке Италии

Виктор Коваленко успешно дебютировал за «Специю» в официальном матче. Новая команда украинского хавбека сегодня во втором раунде Кубка Италии на выезде уверенно обыграла «Порденоне» из Серии В.
Сам Коваленко появился на поле с первых минут и провел почти весь матч. На 86-й минуте его заменил Якопо Сала. К тому моменту «Специя» уже вела 3:1.
«Порденоне» - «Специя» - 1:3
Голы: Фолорунсо 51 – Эрлич 39, Николау 45+3, Колли 83 (с пенальти)
Следующим соперником «Специи» в Кубке Италии станет победитель матча «Парма» - «Лечче», который состоится 15 августа.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.