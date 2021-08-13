Удачный дебют Коваленко. Специя идет дальше в Кубке Италии

Украинский хавбек провел на поле 86 минут

  • 13.08.2021 20:56
  • 3433 просмотра
  • 1 комментарий
Удачный дебют Коваленко. Специя идет дальше в Кубке Италии
© ФК Специя. Виктор Коваленко

Виктор Коваленко успешно дебютировал за «Специю» в официальном матче. Новая команда украинского хавбека сегодня во втором раунде Кубка Италии на выезде уверенно обыграла «Порденоне» из Серии В.

Сам Коваленко появился на поле с первых минут и провел почти весь матч. На 86-й минуте его заменил Якопо Сала. К тому моменту «Специя» уже вела 3:1.

«Порденоне» - «Специя» - 1:3
Голы: Фолорунсо 51 – Эрлич 39, Николау 45+3, Колли 83 (с пенальти)

Следующим соперником «Специи» в Кубке Италии станет победитель матча «Парма» - «Лечче», который состоится 15 августа.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zzg77
    online
      zzg77, 13.08.2021 21:14
    +1
    Тю, я думал он раздавал и забивал!
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