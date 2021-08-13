Коваленко – в основе Специи на матч Кубка Италии

Сегодня «Специя» во втором раунде Кубка Италии 2021/2022 на выезде сыграет с «Порденоне». Начало матча – в 18:45 по Киеву.
В основу «Специи» на матч вошел арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко.
Состав «Специи»: Зут, Николау, Эрлич, Христов, Маджоре, Коваленко, Феррер, Амиан, Колли, Верде, Мраз
🏆 #CoppaItalia— Spezia Calcio (@acspezia) August 13, 2021
📌 Il nostro undici titolare #Andemo pic.twitter.com/zXGk22PX93
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Источник — Twitter
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