Коваленко – в основе Специи на матч Кубка Италии

Украинец дебютирует в матче с «Порденоне»

  • 13.08.2021 18:18
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  • 1 комментарий
Коваленко – в основе Специи на матч Кубка Италии
© ФК Специя. Виктор Коваленко

Сегодня «Специя» во втором раунде Кубка Италии 2021/2022 на выезде сыграет с «Порденоне». Начало матча – в 18:45 по Киеву.

В основу «Специи» на матч вошел арендованный у «Аталанты» украинский хавбек Виктор Коваленко.

Состав «Специи»: Зут, Николау, Эрлич, Христов, Маджоре, Коваленко, Феррер, Амиан, Колли, Верде, Мраз

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Комментарии
Сначала:
    samird
    online
      samird, 13.08.2021 19:14
    +5
    Может хоть со специями из Коваленко будет какой-то толк. Пока было слишком пресно.
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