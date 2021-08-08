ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду

Официальный сайт клуба Серии A «Специя» объявил о переходе в команду украинского полузащитника Виктора Коваленко, чей контракт принадлежит «Аталанте».
Об условиях перехода информации нет. Скорее всего, речь об аренде на один сезон.
Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.
25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.
«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.
В «Аталанте» остался украинский хавбек Руслан Малиновский, который в минувшем сезоне стал одним из лидеров команды.
👋🏻 Viktor! Benvenuto a Spezia! 🦅— Spezia Calcio (@acspezia) August 8, 2021
➡️ https://t.co/AytIbyz50R pic.twitter.com/AD1A0npBoS
Источник — ФК Специя
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Нужен толковый тренер, который поверит в игрока и поймет как раскрывать его потенциал.
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