ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду

Официальный сайт клуба Серии A «Специя» объявил о переходе в команду украинского полузащитника Виктора Коваленко, чей контракт принадлежит «Аталанте».

Об условиях перехода информации нет. Скорее всего, речь об аренде на один сезон.

Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.

25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.

«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.

В «Аталанте» остался украинский хавбек Руслан Малиновский, который в минувшем сезоне стал одним из лидеров команды.

