ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду

Украинский хавбек перебрался в «Специю»

  • 08.08.2021 16:39
  • 4758 просмотров
  • 26 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду
© acspezia.com

Официальный сайт клуба Серии A «Специя» объявил о переходе в команду украинского полузащитника Виктора Коваленко, чей контракт принадлежит «Аталанте».

Об условиях перехода информации нет. Скорее всего, речь об аренде на один сезон.

Коваленко минувшей зимой перебрался в «Аталанту» из «Шахтера», однако сразу закрепиться в составе первой команде не сумел и провел один матч.

25-летний игрок до переезда в Италию всю карьеру провел в «Шахтере». В составе сборной Украины отыграл 32 матча.

«Специя» по итогам минувшего сезона чемпионата Италии заняла 15-е место.

В «Аталанте» остался украинский хавбек Руслан Малиновский, который в минувшем сезоне стал одним из лидеров команды.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Специя

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 17:51
    0
    alefteev77, 08.08.2021 17:18
    Правильное решение. Успехов Виктору и хотя бы 10 голов за сезон.
    -
    Нужен толковый тренер, который поверит в игрока и поймет как раскрывать его потенциал.
    Та тут хоть бы отыграть 1О матчей
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 08.08.2021 17:50
    0
    Голденбой в роли Шварцнегера. На фото.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 08.08.2021 17:45
    +2
    RomanEnakievo, 08.08.2021 16:56
    Странно, что не в Кротоне. Можно забыть про это Донецкое недоразумение.
    Ссылка
    Наливайко Діма
      Наливайко Діма, 08.08.2021 17:44
    -6
    Артур Отаманчук, 08.08.2021 17:40
    Мясо крота вполне съедобно, но требует хорошей термообработки, потому что оно может быть заражено паразитами. Приготовить мясо крота можно любым доступным способом — жарить на открытом огне или сковородке, тушить или использовать в супе.
    На дурцi день вiдкритих дверей?
    Ссылка
    Артур Отаманчук
      Артур Отаманчук, 08.08.2021 17:40
    +5
    Мясо крота вполне съедобно, но требует хорошей термообработки, потому что оно может быть заражено паразитами. Приготовить мясо крота можно любым доступным способом — жарить на открытом огне или сковородке, тушить или использовать в супе.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 08.08.2021 17:40
    +1
    Хоч заякусь команду зачепився, і то добре... Тільки відчуваю я,що нічого з цього не буде, як був він деревом,так і залишиться.
    Ссылка
    Артур Отаманчук
      Артур Отаманчук, 08.08.2021 17:40
    +7
    Шкурку с пойманного и убитого крота, особенно в жаркую погоду, нужно снимать как можно скорее. Для этого прежде всего отрезаются лапы и хвост, затем делают небольшой продольный надрез на горле. В сделанное отверстие вводят кончик ножа острием вверх и проталкивая его до основания хвоста, режут шкурку посередине груди и брюшка. Делая разрез, надо следить, чтобы не повредить внутренности и не испачкать мясо. После этого шкурку снимают с тушки, осторожно отдирая ее руками вправо и влево, а саму тушку потрошат и промывают. Если снятая шкурка планируется для использования в дальнейшем, то ее аккуратно очищают и растягивают для просушки мездрой наружу.
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 08.08.2021 17:29
    +1
    Чесно кажучи Віктор і є гравцем рівня Спеції, удачі .
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 08.08.2021 17:27
    +1
    За Специю обязан играть в основе.
    Ссылка
    Demon
    online
      Demon, 08.08.2021 17:26
    0
    Нормально, удачи Виктору и побольше забитых мячей!!!
    Ссылка
    romeo_xai
    online
      romeo_xai, 08.08.2021 17:24
    0
    Удачі, Вікторе!
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 08.08.2021 17:18
    -5
    Правильное решение. Успехов Виктору и хотя бы 10 голов за сезон.
    -
    Нужен толковый тренер, который поверит в игрока и поймет как раскрывать его потенциал.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 08.08.2021 17:07
    0
    Ну если даже в такой команде Коваленко не заиграет, то можно валить обратно в УПЛ
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.08.2021 17:06
    -2
    пощастило, що не в серію B
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 17:01
    -3
    Женя Матийчук, 08.08.2021 16:59
    Маліна так викладався не тренуваннях шо пахову грижу заробив але всеодно доказав і став лідером команди, а це бревно мабуть пару раз сходило на тренування до Гасперіні і поняв шо треба тікать
    Зато хорошо устроился и подъёмные наверняка взял и зп получает и сыграл пару минут
    Ссылка
    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 08.08.2021 17:00
    -2
    Ну ладно, не 3 минуты за сезон сыграет, а 4, и это будет новый рекорд 😂
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 08.08.2021 16:59
    -3
    Маліна так викладався не тренуваннях шо пахову грижу заробив але всеодно доказав і став лідером команди, а це бревно мабуть пару раз сходило на тренування до Гасперіні і поняв шо треба тікать
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 08.08.2021 16:56
    +1
    Странно, что не в Кротоне. Можно забыть про это Донецкое недоразумение.
    Ссылка
    leccinum
    online
      leccinum, 08.08.2021 16:54
    +3
    итальянское блюдо - бревно со специями
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 08.08.2021 16:49
    -2
    Это продуманная многоходовочка: Специи в пятницу играть с Порденоне, которой Витя неделю назад в товарняке уже забивал - уже опытный в этих вопросах)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности