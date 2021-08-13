ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть

Клуб планирует заработать 180 миллионов евро

  • 13.08.2021 19:04
  • 1965 просмотров
  • 2 комментария
ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть
© ФК ПСЖ

ПСЖ планирует устроить большую распродажу в последние недели нынешнего трансферного окна. Клуб рассчитывает заработать 180 миллионов евро.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по большинству игроков. Неприкасаемых всего шестеро: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Анхель Ди Мария и Марко Верратти.

Скорее всего, также клуб не продаст игроков, которые были подписаны нынешним летом – помимо Месси, это Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос.

Пока что на руках у ПСЖ только одно предложение – от «Байера» по защитнику Тило Кереру.

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Источник — Get French Football News

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
      zhyr, 13.08.2021 19:48
    +2
    А прикиньте, всіх, кого підписали вільними агентами виставлять на продаж і зароблять з півмільярда))))
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    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 13.08.2021 19:41
    +1
    Мне очень понравился испанец Сарабия справа на Евро. Ди Мария уже доигрывает. Хотя, на этой позиции железобетонно будет Месси.
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