ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть

ПСЖ планирует устроить большую распродажу в последние недели нынешнего трансферного окна. Клуб рассчитывает заработать 180 миллионов евро.
ПСЖ готов рассмотреть предложения по большинству игроков. Неприкасаемых всего шестеро: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Анхель Ди Мария и Марко Верратти.
Скорее всего, также клуб не продаст игроков, которые были подписаны нынешним летом – помимо Месси, это Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос.
Пока что на руках у ПСЖ только одно предложение – от «Байера» по защитнику Тило Кереру.
Источник — Get French Football News
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