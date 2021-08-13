ПСЖ устроит распродажу. Неприкасаемых игроков всего шесть

ПСЖ планирует устроить большую распродажу в последние недели нынешнего трансферного окна. Клуб рассчитывает заработать 180 миллионов евро.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по большинству игроков. Неприкасаемых всего шестеро: Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Маркиньос, Анхель Ди Мария и Марко Верратти.

Скорее всего, также клуб не продаст игроков, которые были подписаны нынешним летом – помимо Месси, это Ашраф Хакими, Джанлуиджи Доннарумма, Джорджиньо Вейналдум и Серхио Рамос.

Пока что на руках у ПСЖ только одно предложение – от «Байера» по защитнику Тило Кереру.