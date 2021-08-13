Динамо вычеркнуло Попова из заявки на сезон

Киевское «Динамо» внесло изменения в заявку на сезон 2021/2022.
22-летний украинский центральный защитник Денис Попов был исключен из заявки команды. Ранее футболист получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию. Попов пропустит около шести месяцев.
В заявку «Динамо» был внесен 29-летний украинский центральный защитник Артем Шабанов. Вторую половину минувшего сезона Шабанов провел в польской «Легии» на правах аренды.
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Источник — УПЛ
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