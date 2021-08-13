Динамо вычеркнуло Попова из заявки на сезон

При этом киевский клуб добавил в заявку Артема Шабанова

  • 13.08.2021 14:31
  • 2198 просмотров
  • 4 комментария
Динамо вычеркнуло Попова из заявки на сезон
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

Киевское «Динамо» внесло изменения в заявку на сезон 2021/2022.

22-летний украинский центральный защитник Денис Попов был исключен из заявки команды. Ранее футболист получил травму крестообразных связок колена и перенес операцию. Попов пропустит около шести месяцев.

В заявку «Динамо» был внесен 29-летний украинский центральный защитник Артем Шабанов. Вторую половину минувшего сезона Шабанов провел в польской «Легии» на правах аренды.

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Источник — УПЛ

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MarinPekar
    online
      MarinPekar, 13.08.2021 15:12
    0
    Turnok, 13.08.2021 15:05
    Как это на сезон, что к весне он не восстановится?
    В зимі можна буде заявити замість когось
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    Тарас Чубак
      Тарас Чубак, 13.08.2021 15:06
    +1
    Аби не спіткала доля Бурди, буде дуже шкода. Дуже перспективний цз
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    Turnok
    online
      Turnok, 13.08.2021 15:05
    0
    Как это на сезон, что к весне он не восстановится?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 13.08.2021 15:00
    0
    Жаль.Міг бути в основі збірної.Здоров"я!
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